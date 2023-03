Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Κύθηρα

Ο σεισμός έγινε μακριά από κατοικημένες περιοχές. Ποιο είναι το εστιακό βάθος του σεισμού.



Σεισμός 5.2 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο Νοτιανατολικά των Κυθήρων.

Ο σεισμός έγινε μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης είναι στη θάλασσα σε απόσταση 110 Χλμ ΝΔ των Κυθήρων.

