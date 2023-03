Life

“Είμαστε Μαζί” με την Ελίνα Παπίλα στον ΑΝΤ1

Αισιοδοξία και θετική ενέργεια, ψυχαγωγία και συνεντεύξεις, συζητήσεις και προβληματισμοί, ψηφοφορίες, κοινό και αυθόρμητες στιγμές. Σε όλα όσα ζούμε αξίζει να «Είμαστε Μαζί»!

Από το Σάββατο 18 Μαρτίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 17:00 στον ΑΝΤ1, η Ελίνα Παπίλα, ο Αντώνης Βλοντάκης, ο Γιώργος Λάγιος και η Νεφέλη Meg έρχονται live και με τη ζωντανή συμμετοχή κοινού και τηλεθεατών για να «Είμαστε Μαζί», πρωταγωνιστές, σε μια διαφορετική εκπομπή για όσα μας αφορούν και μας προβληματίζουν.

Ελίνα, Αντώνης, Γιώργος και Νεφέλη, θα συζητούν με έναν ξεχωριστό τρόπο επίκαιρα και ενδιαφέροντα θέματα και θα μοιράζονται σκέψεις ανθρώπων και προσωπικά διλήμματα με το κοινό, το οποίο θα βρίσκεται ενεργά στο πλατό.



Διαδραστικό ρόλο στην εκπομπή θα έχουν και οι τηλεθεατές, καθώς θα μπορούν μέσω poll να συμμετέχουν, αλλά και να διαμορφώνουν την εξέλιξη των θεμάτων που θα αναλύονται. Όλοι μαζί θα αναζητούν λύσεις και τρόπους που μπορούν να βελτιώσουν τις σχέσεις μας με τους γύρω μας, αλλά και με τον εαυτό μας.

Με τη βοήθεια της Νεφέλης, η Ελίνα, ο Αντώνης και ο Γιώργος, θα ανακαλύπτουν τις εμπειρίες των Gen Z(ers) σε μια προσπάθεια να «κλείσει» η ψαλίδα μεταξύ των γενεών και να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των νεότερων.

Κάθε Σαββατοκύριακο, θα «Είμαστε μαζί» με καθημερινούς ανθρώπους, αλλά και αγαπημένα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, και όχι μόνο, για να ακούσουμε τις ιστορίες και τις εμπειρίες τους, για να μοιραστούν μαζί μας επιτυχίες και αποτυχίες που καθόρισαν την πορεία και τη ζωή τους.

Κάθε Σαββατοκύριακο «Είμαστε Μαζί». Γιατί υπάρχουν θέματα που μας απασχολούν. Και άλλα που μας εμπνέουν. Θέματα κοινωνικά, αλλά και πιο προσωπικά.

«Είμαστε Μαζί»: Έρχεται ζωντανά, από το Σάββατο 18 Μαρτίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 17:00 στον ΑΝΤ1!

Εκτάκτως αυτή την Κυριακή 19 Μαρτίου η εκπομπή θα μεταδοθεί στις 16:00, λόγω της μετάδοσης του 2ου Grand Prix της Formula.

Η Ελίνα Παπίλα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή "Το Πρωινό" και μίλησε για τον νέο της βήμα στον ΑΝΤ1.

