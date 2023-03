Κόσμος

Μαύρη Θάλασσα: Ρωσικό μαχητικό συγκρούστηκε με αμερικανικό drone

Θερμό επεισόδιο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, με ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος να συγκρούεται με drone των ΗΠΑ. Ενημερώθηκε ο Μπάιντεν.

Ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-27 αναχαίτισε και προσέκρουσε σε ένα αμερικανικό στρατιωτικό drone παρακολούθησης MQ-9 «Reaper», προκαλώντας τη συντριβή του τελευταίου στη Μαύρη Θάλασσα, σε ένα περιστατικό που καταδικάστηκε ως «ανασφαλές» από τον στρατό των ΗΠΑ.

Δύο ρωσικά αεροσκάφη Su-27 πραγματοποίησαν την αναχαίτιση του αμερικανικού κατασκοπευτικού drone και το ένα από αυτά συγκρούστηκε με αυτό στις 7:03, τοπική ώρα (09:03 ώρα Ελλάδας). Αρκετές φορές πριν από την πρόσκρουση, τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη έριξαν καύσιμα στο MQ-9 και πέταξαν μπροστά του σε μη ασφαλείς ελιγμούς, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός των ΗΠΑ.

«Το αεροσκάφος μας MQ-9 εκτελούσε επιχειρήσεις ρουτίνας στον διεθνή εναέριο χώρο όταν αναχαιτίστηκε και χτυπήθηκε από ένα ρωσικό αεροσκάφος, με αποτέλεσμα τη συντριβή και την πλήρη απώλεια του MQ-9», δήλωσε ο πτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Τζέιμς Χέκερ, ο οποίος επιβλέπει την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

«Στην πραγματικότητα, αυτή η μη ασφαλής και αντιεπαγγελματική ενέργεια των Ρώσων παραλίγο να προκαλέσει τη συντριβή και των δύο αεροσκαφών».

Ο Αμερικανός στρατηγός Κρίστοφερ Καβόλι, Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ (SACEUR) ενημέρωσε τους Συμμάχους για το συμβάν.

#BREAKING

?? A U.S. Air Force MQ-9 Drone has been in an incident with a Russian Su-27 fighter jet over the Black Sea.



The U.S. drone crashed into the Black Sea after it’s propeller collided with a Russian Su-27 jet. pic.twitter.com/P7l2iTpezi — STRATCOM Bureau (@OSPSF) March 14, 2023

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για το περιστατικό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι. Ενώ υπήρξαν και άλλες παρόμοιες αναχαιτίσεις, είπε ο Κίρμπι, αυτή ήταν αξιοσημείωτη επειδή ήταν «μη ασφαλής και αντιεπαγγελματική» και προκάλεσε την κατάρριψη ενός αμερικανικού «Reaper». «Οπότε είναι μοναδική από αυτή την άποψη», τόνισε. «Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα μιλήσει απευθείας με Ρώσους ομολόγους και θα εκφράσει τις ανησυχίες μας για αυτήν την επικίνδυνη και αντιεπαγγελματική αναχαίτιση», συμπλήρωσε.

Δεν έχει υπάρξει κανένα άμεσο σχόλιο από τη Μόσχα.

«Αμερικανικά και συμμαχικά drones θα συνεχίσουν να επιχειρούν στον διεθνή εναέριο χώρο και καλούμε τους Ρώσους να συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό», πρόσθεσε ο αμερικανικός στρατός.

Σύμφωνα με δυτική στρατιωτική πηγή που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, διπλωματικοί δίαυλοι μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας θα ενεργοποιηθούν για να αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση.

Ο αμερικανικός στρατός τόνισε ότι το περιστατικό ακολούθησε ένα μοτίβο επικίνδυνης συμπεριφοράς από Ρώσους πιλότους που επιχειρούσαν κοντά σε αεροσκάφη που πετούν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Η Μαύρη Θάλασσα βρίσκεται μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και συνορεύει με τη Ρωσία και την Ουκρανία μεταξύ άλλων χωρών.

A US ???? MQ-9 Reaper Drone was hit by a Russian Fighter Jet over the Black Sea today, says the US Military



The Su-27 acted recklessly by dumping fuel on the Drone, then hitting its propellor, causing it to crash



This appears to be a purposeful attack by Russia on the US Military pic.twitter.com/zNtTQY5LlL — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) March 14, 2023

Ο εναέριος χώρος της Μαύρης Θάλασσας είναι το σκηνικό πολύ τακτικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ drones και αεροσκαφών από χώρες του ΝΑΤΟ και των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Το drone Reaper, κατασκευής της αμερικανικής εταιρείας General Atomics, είναι ένα τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος τύπου MALE (μεσαίου υψομέτρου μεγάλης αντοχής), εξοπλισμένο με υπερσύγχρονους εποχούμενους αισθητήρες για την εκτέλεση επιχειρήσεων επιτήρησης σε ταχύτητα πλεύσης 335 km/h.

Με άνοιγμα φτερών 20 μέτρα, έχει αντοχή πάνω από 24 ώρες πτήσης.

?? A Russian Su-27 jet fighter collided with an American MQ-9 Reaper drone over the Black Sea on Tuesday.



The US immediately condemned the incident as "reckless".



Read more ??

— The Telegraph (@Telegraph) March 14, 2023

