“Family Game” το Σάββατο με “Αρβύλες” και “Φορτσάτους”

Το «Family Game» με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά θα μας χαρίσει ακόμα ένα διασκεδαστικό βράδυ Σαββάτου.



Είναι οικογενειακό! Είναι απρόβλεπτο! Είναι μοναδικό! Είναι το «FAMILY GAME», με τους αγαπημένους Μάρκο Σεφερλή και Έλενα Τσαβαλιά, και αυτό το Σάββατο 18 Μαρτίου στις 21:00 θα μας χαρίσει άλλο ένα διασκεδαστικό βράδυ!

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Μάρκος και η Έλενα υποδέχονται στο πλατό του «FAMILY GAME» τους «ΑΡΒΥΛΕΣ» και τους «ΦΟΡΤΣΑΤΟΥΣ» για να παίξουν μαζί τους τα πιο αστεία και τρελά παιχνίδια της ελληνικής τηλεόρασης.

Για αρχή, όλοι μαζί κάνουν μια στάση στο φημισμένο πια ζαχαροπλαστείο για να πάρουν μια γεύση για αυτό που θα ακολουθήσει… Βάζουν τέρμα τον ήχο και το πλατό γεμίζει κλαρίνα, γαϊδάρους μέχρι και πειρατές!

Επειδή, όμως, το πολύ παιχνίδι φέρνει πείνα, ο Μάρκος αποφασίζει να πάει την Έλενα σε ένα δείπνο για δύο.

Μετά από ένα καλό φαγητό, επιβάλλεται το τραγούδι και ο χορός, γι’ αυτό πάνε όλοι μαζί στο κέντρο διασκέδασης του «FAMILY GAME». Και με αυτά που ακούνε, μένουν όλοι παγωτό!

Ποια ομάδα θα καταφέρει να περάσει στον μεγάλο τελικό;

Ποια θα διεκδικήσει το έπαθλο των 5000 ευρώ;

«Family Game». Το πιο απίθανο τηλεπαιχνίδι γέλιου έρχεται στον ΑΝΤ1, το Σάββατο 18 Μαρτίου και κάθε Σάββατο στις 21:00, και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου με τις απρόβλεπτες δοκιμασίες στις οποίες λαμβάνουν μέρος όχι μόνο οι παίκτες, αλλά και οι παρουσιαστές.

«Family Game»: Το παιχνίδι γίνεται οικογενειακή υπόθεση!

Συντελεστές

Εκτέλεση Παραγωγής: Barkingwell Media

Barkingwell Media Executive Producer : Ντόρα Πνευματικάτου

Ντόρα Πνευματικάτου Σκηνοθεσία: Κώστας Καπετανίδης

Κώστας Καπετανίδης Αρχισυνταξία: Πάττυ Ξυράφη, Σόφη Καραγγιάνη

«Family Game», με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά: Σάββατο στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

