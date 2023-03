Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Μαθητής προκάλεσε πανικό σε σχολείο

Φάρσα ο συναγερμός για βόμβα σε Λύκειο. Συνελήφθη 17χρονος.

Ανήλικος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία ότι τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, αναφέροντας ψευδώς ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός σε λύκειο της Καλαμαριάς.

Πρόκειται για 17χρονο μαθητή του σχολείου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Όπως έγινε γνωστό, το τηλεφώνημα έγινε το πρωί της περασμένης Τρίτης, ενώ το σχολείο εκκενώθηκε για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι από την Αστυνομία.

Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

