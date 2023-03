Πολιτική

Δένδιας: Ελλάδα και Καναδάς μοιράζονται τις ίδιες αξίες (εικόνες)

Ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε μαζί με την Καναδή ομόλογό του και τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά Σωτήριο, τον Ελληνορθόδοξο Iερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ στο Μόντρεαλ.

«Είμαι ευγνώμων για αυτή την πολύ θερμή υποδοχή και είμαι τόσο χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στην Οττάβα, στην πρώτη μου επίσκεψη στον Καναδά», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του πριν από τη συνάντηση με την Καναδή ομόλογό του Μέλανι Τζολί την Τετάρτη. «Είμαστε φίλοι, μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες».

Όπως ανέφερε, στην ατζέντα της συνάντησης ήταν οι «γεωπολιτικές προκλήσεις στην Ουκρανία, στην Ευρώπη, στην Ανατολική Μεσόγειο, σε όλο τον κόσμο».

«Αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των παιδιών. Και, επίσης, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις οικονομικές μας σχέσεις, πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από κοινού».

«Πραγματοποιήθηκε προσευχή και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του δυστυχήματος στα Τέμπη», ανέφερε ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter.

Ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε «περήφανος» που βρέθηκε ανάμεσα στην ελληνική κοινότητα, σε ομιλία του στο γεύμα των ομογενειακών συλλόγων στο Μοντρεάλ του Καναδά, όπου βρέθηκε μαζί με την Καναδή ομόλογό του Μέλανι Τζολί. «Μπορώ να δω πώς οι δύο κόσμοι, ο καναδικός και ο ελληνικός, συνδυάζονται γύρω από τις ίδιες αξίες, γύρω από τις ίδιες αρχές», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην Καναδή ομόλογό του επεσήμανε, όπως είπε, κάτι που «είναι πολύ καλά γνωστό, όχι μόνο στον Καναδά, αλλά σε όλο το ΝΑΤΟ και σε όλη την Ευρώπη: Ότι η Μέλανι Τζολί είναι μια πολλά υποσχόμενη νεαρή υπουργός Εξωτερικών που θα διαπρέψει τα επόμενα χρόνια».

«Θα τη δούμε όλο και περισσότερο σε όλο τον κόσμο σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς να διαμορφώνει πολιτική και να εξηγεί τι πρέπει να γίνει στις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Για μένα λοιπόν είναι μεγάλη τιμή να έρθω, να την ακούσω και να κατανοήσω τις απόψεις της, τις απόψεις της καναδικής κυβέρνησης και της καναδικής κοινωνίας».

