Μαύρη Θάλασσα: Η στιγμή που το ρωσικό μαχητικό χτυπά το αμερικανικό drone (βίντεο)

Οι ΗΠΑ δημοσιεύουν πλάνα από τη στιγμή που το ρωσικό μαχητικό χτύπησε και κατέρριψε το αμερικανικό drone στην Μαύρη Θάλασσα.

Ένα βίντεο από την πτώση του αμερικανικού drone MQ9 Reaper στη Μαύρη Θάλασσα, μετά από καύσιμα που έριξε πάνω του ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

BREAKING: DoD releases footage of a Russian Su-27 colliding into a U.S. MQ-9 over the Black Sea Tuesday.



You can see the Russian aircraft dump fuel on the MQ-9, then bump into it. The video is lost; a few seconds later the feed returns and you can see the propeller is damaged. pic.twitter.com/jzF7NZ1em5