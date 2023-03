Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γρίπη - RSV: 70 θάνατοι σε μια εβδομάδα στην Ελλάδα

Τα ευρήματα της ανασκόπησης του ΕΟΔΥ για την προηγούμενη εβδομάδα, σχετικά με την εξάπλωση των τριών αναπνευστικών ιών

Στην ανασκόπηση του, με τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα των συστημάτων επιτήρησης του για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος (SARSCoV-2, ιοί γρίπης και αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV) στη χώρα μας για την εβδομάδα 6 έως 12 Μαρτίου, ο ΕΟΔΥ αναφέρει συνοπτικά τα εξής:

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου)

καταγράφηκε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα στην κοινότητα

μείωση καταγράφηκε στις ηλικιακές ομάδες 5-14 ετών και 15-64 ετών, ενώ μικρή αύξηση καταγράφηκε στις ηλικιακές ομάδες 0-4 και >=65 ετών

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα

ο αριθμός των εισαγωγών για COVID-19 παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (μείωση 18.7% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες).

ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (μείωση 7% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες).

ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 96

καταγράφηκαν 70 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 86 έτη (εύρος 51-95)

με διάμεση ηλικία τα 86 έτη (εύρος 51-95) κατά τις εβδομάδες 07-08/2023 όλα τα αλληλουχηθέντα στελέχη ανήκαν στις υπο-παραλλαγές ΒΑ.2 και ΒΑ.5 της Όμικρον

η συχνότητα ανίχνευσης της ΒΑ.2 παρουσίασε αύξηση και ανήλθε σε 56% του συνόλου των αλληλουχηθέντων δειγμάτων κατά τις εβδομάδες 07-08

η υπο-παραλλαγή BQ.1.1 ήταν η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.5

η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η XBB.1.5 (41%), ακολουθούμενη από την υποπαραλλαγή BA.2.75 (26%) και την υπο-παραλλαγή XBB (16%)

η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARSCoV2 σε 4 από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν

Ιός της γρίπης

η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παρουσίασε μείωση

δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δηλώθηκε ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη

από την εβδομάδα 40/2022 έως και την εβδομάδα 10/2023 νοσηλεύτηκαν 65 άτομα με γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 22 θάνατοι

το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν στα δύο κέντρα αναφοράς γρίπης 305 δείγματα θετικά για ιούς

γρίπης (δείγματα sentinel και νοσοκομειακά δείγματα), εκ των οποίων 279 (92%) ήταν στελέχη τύπου Α και 26 (9%) στελέχη τύπου Β

από τα 276 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, 256 (93%) ταξινομήθηκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και 20 (7%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09

Κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται υπερτέρηση του τύπου Β

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

η θετικότητα παρέμεινε στα ίδια επίπεδα

