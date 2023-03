Αθλητικά

Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός: νίκη... “θρίλερ” για τους “ερυθόλευκους”

Με ένα κρίσιμο σουτ στην εκπνοή του χρόνου απο τον Σάσα Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Ζαλγκίρις.

Στο γήπεδο που θέλουν να επιστρέψουν τον ερχόμενο Μάιο, για να διεκδικήσουν τον τίτλο της Euroleague, οι παίκτες του Ολυμπιακού νίκησαν τη Ζαλγκίρις, με 74-72, για την 29η αγωνιστική και «σφράγισαν» την πρόκριση στα πλέι οφ.

Στη «Ζαλγκίριο Αρένα», ο Ολυμπιακός, έστω και χωρίς τον Κώστα Σλούκα στη δωδεκάδα, δεν παρέμεινε απλά πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα, με 21 νίκες – 8 ήττες, αλλά έγινε και η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στα πλέι οφ.

Ο MVP Σάσα Βεζένκοφ (25π., 8ρ.) πέτυχε το νικητήριο καλάθι, σ’ ένα ματς που έγινε «θρίλερ» στο τέλος, αν και ο Ολυμπιακός είχε προκριθεί και με +14. Και με τον Λαρεντζάκη να κόβει τον Ουλανόβας αμέσως μετά, ενώ ο τελευταίος αστόχησε σε λέι απ και στην τελευταία επίθεση του αγώνα, με τον Φαλ να μαζεύει το αμυντικό ριμπάουντ.

Ο Σμιτς είχε δώσει προβάδισμα στη Ζαλγκίρις, στα 1:12΄΄ με τρίποντο (72-70), αλλά ο ίδιος αμέσως μετά έκανε φάουλ στον ΜακΚίσικ σε προσπάθεια για τρεις, με τον Αμερικανό να ευστοχεί στις δύο από τις τρεις βολές, ισοφαρίζοντας σε 72-72.

Οι Λιθουανοί που δίνουν... τελικούς πλέον μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, στην προσπάθεια για παρουσία στην οκτάδα, τα έδωσαν όλα, αλλά στο τέλος συμβιβάστηκαν με την 14η ήττα τους (15-14). Πρώτος σκόρερ της Ζαλγκίρις αναδείχτηκε ο Ρόλαντς Σμιτς με 18 πόντους, ενώ 17 πέτυχε ο Τόμας Ντίμσα.

Οι παίκτες του Μακσβίτις είχαν 13/28 τρίποντα, ενώ 7/25 πέτυχε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά μοίρασε 23 ασίστ και υπέπεσε σε 12 λάθη, ενώ είχε 14 κλεψίματα (3 κλεψίματα οι γηπεδούχοι).

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 34-40, 49-61, 72-74

Με τους Ουόκαπ, Κέιναν, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Στην πεντάδα της Ζαλγκίρις ξεκίνησαν οι Λεκαβίτσιους, Ουλάνοβας, Μπουτκεβίτσιους, Πολονάρα και Σμιτς.

Διαιτητές: Ρίζικ (Ουκρανία), Γκαρθία (Ισπανία), Λεθκάνο (Αργεντινή)

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Κάζις Μακσβίτις): Λεκαβίτσιους 5 (1), Χάγιες, Σμιτς 18 (4), Μπιρούτις 3, Μπραζντέικις 5 (1), Πολονάρα 5 (1), Ντίμσα 17 (3), Μπουτκεβίτσιους 7 (1), Ουλανόβας 12 (2)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3 (1), Κέιναν 2, Λούντζης 3 (1), Λαρεντζάκης 7 (1), Φαλ 6, Βεζένκοφ 25 (2), Παπανικολάου 8 (1), Πίτερς 2, Μπλακ, ΜακΚίσικ 18 (1)

