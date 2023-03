Κοινωνία

Αντιδράσεις και έρευνα από την ΓΑΔΑ για το περιστατικό με τον γερανό της ΕΛΑΣ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρευνα από την ΓΑΔΑ μετά το περιστατικό. Διαψεύδει η Γεροβασίλη ότι ο γερανός της αστυνομίας ήταν εκεί για το αυτοκίνητό της.



Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο από τις χθεσινές συγκεντρώσεις για τα Τέμπη στο κέντρο της Αθήνας.

Στο βίντεο φαίνεται ένας γερανός της ΕΛ.ΑΣ να κάνει ελιγμούς επί της οδού Ακαδημίας, την ίδια ώρα που στο δρόμο βρίσκονταν διαδηλωτές, οι οποίοι προσπάθησαν να του φράξουν τον δρόμο με κάδους σκουπιδιών.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τρεις άνδρες προσπαθούν να στήσουν κάδους επί της οδού Ακαδημίας ως οδόφραγμα προκειμένου να κόψουν τον δρόμο στον γερανό. Το όχημα της ΕΛ.ΑΣ. ανέπτυξε ταχύτητα κάνοντας ελιγμό για να αποφύγει τους κάδους, αλλά χτύπησε κάποιους από αυτούς.

η ώρα της επιθετικής οδήγησης του αστυνομικού με γερανο της αστυνομίας μέσα από πλήθος κόσμου στην Ακαδημίας #antireport pic.twitter.com/88p8qmA6oU — ANTIplhroforhsh (@ANTIplhroforhsh) March 16, 2023

Δολοφονική ενέργεια της αστυνομίας σήμερα μετά τις πορείες

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τη ΓΑΔΑ διεξάγεται έρευνα αναφορικά με περιστατικό που σημειώθηκε με υπηρεσιακό γερανοφόρο όχημα στις 13:45 στην οδό Ακαδημίας.

Δολοφονική ενέργεια της αστυνομίας σήμερα μετά τις πορείες



Αλιευσα το βίντεο από το Instagram απ'τον λογαριασμό kmonou#antireport #Απεργια pic.twitter.com/YmPPKuUhSm — Chris Avramidis (@chris_avramidis) March 16, 2023

Πηγές της ΕΛΑΣ ανέφεραν ότι το γερανοφόρο όχημα βρισκόταν στο σημείο, προκειμένου να απομακρύνει το σπασμένο συνοδευτικό όχημα της Όλγας Γεροβασίλη.

Η απάντηση της Όλγας Γεροβασίλη

Διαψεύδει η γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη ότι γερανοφόρο όχημα της ΕΛ.ΑΣ που παρέσυρε κάδους επί της οδού Ακαδημίας -όπως φαίνεται σε σχετικό βίντεο-, κατά την διάρκεια της απεργιακής κινητοποίησης της Πέμπτης, κινούνταν για να ανασύρει το υπηρεσιακό της όχημα το οποίο νωρίτερα είχε δεχθεί επίθεση με θραύση κρυστάλλων.

Στην ανακοίνωσή της η κ. Γεροβασίλη αναφέρει: «Υπό το βάρος των σφοδρών αντιδράσεων που προκλήθηκαν από τη δημοσίευση βίντεο με τη δολοφονική επίθεση γερανοφόρου οχήματος της ΕΛ.ΑΣ., νωρίτερα σήμερα επί της οδού Ακαδημίας, κατά τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, φέρεται να διατάχθηκε έρευνα από τη ΓΑΔΑ. Ωστόσο, «αστυνομικές πηγές» διακινούν την παντελώς ψευδή πληροφορία ότι δήθεν το εν λόγω γερανοφόρο όχημα κινούνταν επί της Ακαδημίας για να ανασύρει το υπηρεσιακό όχημα συνοδείας-ασφαλείας που μου είχε χορηγηθεί και το οποίο δέχτηκε σήμερα επίθεση με θραύση κρυστάλλων. Ουδέν ψευδέστερο.

Ουδέποτε το προσωρινώς σταθμευμένο όχημα ασφαλείας μου ακινητοποιήθηκε αλλά μάλιστα αποχώρησε από το σημείο αυτοκινούμενο και μάλιστα νωρίτερα! Από πότε για ένα τζάμι χρειάζεται γερανός; Οι εν λόγω «διαρροές», οι οποίες ήδη αναπαράχθηκαν σε ΜΜΕ πανελλήνιας εμβέλειας μόνο τυχαίες δεν είναι. Συνιστούν, όμως, κινήσεις πανικού της Κυβέρνησης που προσπαθεί να συσχετίσει τα ασύνδετα και για ακόμη μια φορά να αποσείσει τις ευθύνες της. Αποτελούν δε απόδειξη ότι ακόμη κι αυτή η έρευνα που φέρεται να διατάχθηκε δεν πρόκειται να ρίξει φως στη δολοφονική επίθεση του γερανοφόρου οχήματος αλλά είναι εντελώς προσχηματική, για τη συγκάλυψη του γεγονότος. Ο πανικός είναι κακός σύμβουλος για μια κυβέρνηση που έχει χάσει τον έλεγχο. Τους κατανοούμε, όμως, γιατί ο πνιγμένος απ’ τα μαλλιά του πιάνεται».

Σπίρτζης: Ο Νόμος και η Τάξη σας δείχνουν, ακόμη και τώρα, που αποσκοπούσαν και ποιους στόχευαν



Από την πλευρά του ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη KO ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Σπίρτζης σε δήλωσή του αναφέρει:

«Θα μπορούσαμε να μην πούμε τίποτα, ούτε μία λέξη και να δείξουμε μόνο τα βίντεο της απρόκλητης βίας των δυνάμεων καταστολής της ΕΛΑΣ, γερανοφόρων οχημάτων που με ταχύτητα χτυπούν κάδους σκουπιδιών και διαδηλωτές, συλλήψεων νέων διαδηλωτών που απλά προσέτρεξαν να βοηθήσουν τραυματισμένα παιδιά από τα χτυπήματα των δυνάμεων καταστολής, στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη. Η ανακοίνωση όμως της ΓΑΔΑ, που ανακοίνωσε έρευνα για την εγκληματική ενέργεια του γερανοφόρου οχήματος, που με μεγάλη ταχύτητα περνά μέσα στους διαδηλωτές, χτυπώντας κάδους και παρευρισκόμενους ανθρώπους και η διαρροή ψεμάτων για την δήθεν αιτιολογία του διερχόμενου γερανού, ξεπερνά κάθε όριο. Αλήθεια χρειάζεται έρευνα για να ξέρει η φυσική ηγεσία της ΓΑΔΑ και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου «Προστασίας» του Πολίτη, ποιος είναι ο οδηγός του γερανοφόρου οχήματος; Χρειάζεται έρευνα για να διαπιστώσει την ταχύτητα και τον τρόπο που διακινδύνευσε ζωές ανθρώπων; Χρειάζεται έρευνα για τις διαρροές ψεμάτων για τον λόγο που βρέθηκε μέσα στους διαδηλωτές το γερανοφόρο όχημα; Κύριε Θεοδωρικάκο, ποιος ο λόγος που δεν έχετε θέσει ακόμη σε διαθεσιμότητα τον οδηγό του γερανοφόρου οχήματος;

Ποιος ο λόγος που δεν έχετε θέσει σε διαθεσιμότητα τους επικεφαλής της αναίτιας και απρόκλητης επίθεσης δυνάμεων καταστολής της ΕΛΑΣ, σε διαδηλωτές και τον τραυματισμό τους; Ποιος ο λόγος συλλήψεων νέων παιδιών, που μετά την επίθεση των δυνάμεων καταστολής της ΕΛΑΣ, έμειναν να βοηθήσουν τραυματισμένη διαδηλώτρια, από τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ; Ποιοι χτύπησαν νέα κοπέλα με ασπίδες στο πρόσωπο και στη συνέχεια της έριξαν χημικά; Οι απαντήσεις, κ. Θεοδωρικάκο, βρίσκονται στις εντολές που εσείς έχετε δώσει για να διαλυθούν οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη, με κάθε τρόπο. Οι απαντήσεις βρίσκονται στην μοναδική επιμέλεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, να τρομοκρατεί, να στοχοποιεί, να τσακίζει όποιον διαφωνεί με τις επιλογές του Επιτελικού κράτους.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στην «ειλικρίνεια» της «συγνώμης» σας … Ο Νόμος και η Τάξη σας, δείχνουν ακόμη και τώρα, που αποσκοπούσαν και ποιους στόχευαν. Ντροπή …»

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 178 σημεία

ΟΗΕ: Ο Δένδιας εγκαινίασε την επίσημη εκστρατεία για την ελληνική υποψηφιότητα στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια την Παρασκευή