Τέμπη: Επεισόδια με μολότοφ και χημικά στην πορεία (εικόνες)

Ένταση στην πορεία διαμαρτυρίας για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Σύνταγμα κατά τη διάρκεια της πορείας διαμαρτυρίας για το τραγικό δυστύχημα Τέμπη, όπου ομάδα αγνώστων συγκρούστηκε με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι άγνωστοι πετάξαν βόμβες μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, που απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα επεισόδια ξεκίνησαν στο κάτω μέρος της πλατείας και στη συνέχεια επεκτάθηκαν και στο πάνω μέρος της.

Ακολούθως η ένταση μεταφέρθηκε στην οδό Πανεπιστημίου, όπου συνεχίστηκαν οι συγκρούσεις της αστυνομίας με ομάδα ατόμων, που έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και έβαλαν φωτιές σε κάδους. Μικροεντάσεις σημειώθηκαν επίσης στην πλατεία Ομονοίας και στην οδό Πατησίων.

Και ενώ όλα έδειχναν πως η κατάσταση είχε εξαμολυνθεί και είχαν ανοίξει μερικώς οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας ξεκίνησε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι νέος γύρος έντασης έξω από την Προπύλαια.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία μέχρι στιγμής έχουν γίνει 10 προσαγωγές ατόμων, 6 από τους προελέγχους και 4 από τα επεισόδια.

