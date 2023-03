Πολιτική

Οικονόμου: Το “καλάθι του νοικοκυριού” για 20ή εβδομάδα συγκρατεί τις τιμές

Επαφές με παράγοντες της αγοράς με στόχο τη συγκράτηση των τιμών στην Πασχαλινή αγορά.



Με το «Καλάθι του Νοικοκυριού» οι τιμές στο 6,35% από τα 1134 προϊόντα που περιλαμβάνει μειώθηκαν, ενώ στο 88,18% παρέμειναν σταθερές» αναφέρει σε ανάρτηση του στο twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Με σχέδιο το "Καλάθι του νοικοκυριού" για 20η εβδομάδα συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών. Συγκεκριμένα από τα 1.134 προϊόντα που περιλαμβάνονται στο «καλάθι», 62 (ποσοστό 5,47%) παρουσίασαν αύξηση, 72 (6,35%) μείωση και 1.000 (88,18%) παρέμειναν σταθερά», αναφέρει ειδικότερα ο κ. Οικονόμου.

«Και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτήν την εβδομάδα, μετά από αρκετό καιρό, είχαμε σοβαρές μειώσεις στις τιμές στο Καλάθι του Νοικοκυριού», επεσήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης κατά την επίσκεψη του ιδίου και του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση χθες σε καταστήματα αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ακόμη ότι έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με παράγοντες της αγοράς με στόχο τη συγκράτηση των τιμών στην Πασχαλινή αγορά.

«Μεσοσταθμικά, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, η συνολική αξία του Καλαθιού έχει πέσει πάνω από 3%. Αν θυμάστε σας είχα πει ότι από τον Μάρτιο αναμένουμε να αρχίσει η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού να φαίνεται και στο ράφι και πράγματι, θέλω να ευχαριστήσω τις αλυσίδες γιατί στο Καλάθι είναι εμφανής η διαφορά πια τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Όσοι δηλαδή ψωνίζουν τακτικά από το Καλάθι θα δουν να είναι λίγο χαμηλότερες οι τιμές σε ορισμένα προϊόντα και αρκετά χαμηλότερες σε κάποια άλλα προϊόντα απ' ότι πριν από μερικές εβδομάδες. Χαρακτηριστικά μπαίνοντας είδαμε με τον κύριο Παπαθανάση, αλεύρι 0,87. Το αλεύρι αν θυμάστε στις πρώτες μας εξορμήσεις στα σούπερ μάρκετ ήταν σταθερά πάνω από 1 ευρώ. 'Αρα, το 0,87 είναι μεγάλη διαφορά. Το ίδιο βλέπουμε στα μακαρόνια. Το ίδιο βλέπουμε στα όσπρια, όπου πέσαμε κάτω από το 1 ευρώ στις φακές που για ένα διάστημα ήταν αρκετά πιο ψηλά», ανεφερε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης.

