Οικονομία

Κατώτατος μισθός: Στα 780 ευρώ από την 1η Απριλίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου στα 780 ευρώ ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου στα 780 ευρώ ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως εξήγησε πρόκειται για αύξηση κατά 9,4%, ενώ υπενθύμισε ότι το 2019 ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ «κάτι που σημαίνει ότι από τότε έχουν προστεθεί τρεις επιπλέον μισθοί για 600.000 εργαζομένους».

Αναλυτικά ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Καλημέρα σας, η Κυβέρνηση προχωρά σήμερα, στην τρίτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού, κατά 9,4%.



Έτσι από την 1η Απριλίου, αυτός θα φτάσει τα 780 ευρώ από τα 650 ευρώ -θυμίζω- που ήταν το 2019. Κάτι που σημαίνει ότι από τότε έχουν προστεθεί ετησίως σχεδόν τρεις επιπλέον μισθοί στο εισόδημα περίπου 600.000 εργαζομένων.



Η νέα αύξηση, προφανώς και θα συμπαρασύρει τα επιδόματα ανεργίας και όλες τις παροχές που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Αναλυτικά θα μιλήσει για όλα αυτά σε λίγο ο Υπουργός Εργασίας.





Δεν έχω αυταπάτες. Ξέρω, ξέρουμε ότι στη χώρα μας οι αμοιβές είναι ακόμα χαμηλές, ενώ πιέζονται ακόμα περισσότερο από τον εισαγόμενο πληθωρισμό. Είναι κάτι το οποίο το ακούω συνέχεια, ειδικά από νέες και νέους οι οποίοι δύσκολα τα βγάζουν πέρα.



Η νέα αυτή αύξηση, προφανώς και δεν λύνει το πρόβλημα. Σίγουρα, όμως, προσφέρει μία πολύ σημαντική ανακούφιση και κυρίως δηλώνει την πρόθεσή μας να αναβαθμίσουμε τους μισθούς, τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα.



Θέλω να τονίσω ότι το τελικό ποσό το οποίο έχει συμφωνηθεί, βρίσκεται στο ανώτατο όριο των δυνατοτήτων μας. Είναι, ωστόσο, μέσα στις αντοχές των επιχειρήσεων που -θέλω να θυμίσω- τόσο πολύ στηρίχθηκαν από την ελληνική Κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.



Ταυτόχρονα, η εθνική οικονομία παραμένει σε μία ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, η ανεργία υποχωρεί σταθερά, οι φόροι εξακολουθούν να μειώνονται. Τώρα κατά συνέπεια είναι η ώρα να στηριχθούν οι εργαζόμενοι με μία γενναία αύξηση του βασικού μισθού, γιατί το μέρισμα της ανάπτυξης πρέπει να το καρπώνονται δίκαια όλοι».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, η Γενική Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Άννα Στρατινάκη, ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας και η Διευθύντρια Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Κύρα Κάπη.

Οι αντιδράσεις

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι από την 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 780 ευρώ, τονίζοντας μάλιστα ότι δεν έχει «αυταπάτες». Μπορεί ο πρωθυπουργός να ισχυρίζεται ότι «δεν έχει αυταπάτες», αλλά με αυτόν τον κατώτατο μισθό, «εξαπατά» τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, που χειμάζονται από τις ανατιμήσεις, την ένδεια και την δυστυχία. Η ανακοίνωση του κατώτατου μισθού είναι η «απόδειξη» της «κατώτατης κυβέρνησης» που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Η κυβέρνηση που κατέστησε τους Έλληνες έρμαια των «καρτέλ», των κερδοσκόπων και των ολιγαρχών, θα λάβει την πρέπουσα απάντηση στις εκλογές»

Από την πλευρά του το ΜέΡΑ25 σημειώνει: «Η ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ από την 1η του Απρίλη, μια ανάσα από τις εθνικές εκλογές και σε ένα ποσοστό μάλιστα που δεν φτάνει καν τα επίπεδα του πληθωρισμού που πληρώνουν όσες και όσοι ζουν με τον κατώτατο μισθό, συνιστά απλώς έναν χυδαίο "Μαυρογιαλουρισμό" από την πλευρά της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Ίσως δεν είναι τυχαία η επιλογή της Πρωταπριλιάς, της "γιορτής των ψεμάτων" κατά τον λαό μας, για την εφαρμογή του απελπισμένα προεκλογικού μέτρου. Το ΜέΡΑ25 απορρίπτει αυτή την "πολιτική της λιμοκτονίας" και απαιτεί εδώ και τώρα σταθερές και τακτικές (μηνιαίες) αυξήσεις του κατώτατου μισθού, όπως και των χαμηλών συντάξεων και των βασικών κοινωνικών επιδομάτων στο πλαίσιο της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) στο πραγματικό, ταξικό, υψηλότερο επίπεδο του πληθωρισμού που πληρώνουν τα φτωχότερα νοικοκυριά. Ταυτόχρονα, χρειάζεται εδώ και τώρα επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αντί των ατομικών συμβάσεων που προωθούνται ακόμα και σε μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνίας πια, όπως ο ΟΤΕ, με την σύμπραξη όλων των αντεργατικών, μνημονιακών δυνάμεων (ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ) και υπό τον μανδύα και το ύπουλο προκάλυμμα μιας δήθεν Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που υποκρύπτει ατομικές».

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΥΠ: Η κατάσκοπος “Μαρία Τσάλλα” με την διπλή ζωή - Το μαγαζί στο Παγκράτι και η δράση της

Μεθυσμένοι πετούσαν... καρέκλες σε αυτοκίνητα

Μίμης Παπαϊωάννου: Τελευταίο “αντίο” στον θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου