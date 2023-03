Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου: Η κατάθεση της νοσηλεύτριας για την Τζωρτζίνα

Η κατάθεσης της νοσηλεύτριας του Καραμανδάνειου που μπήκε πρώτη στο δωμάτιο όταν η Τζωρτζίνα υπέστη ανακοπή

«Το παιδί ήταν νεκρό για πενήντα λεπτά» κατέθεσε στην δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου η νοσηλεύτρια του Καραμανδάνειου που έσπευσε στο δωμάτιο της Τζωρτζίνας Δασκαλάκη, όταν το κοριτσάκι έπαθε την ανακοπή που την άφησε τετραπληγική ένα χρόνο πριν τον θάνατό της.

Η κ.Ελευθερία Πετσάβα που είχε βάρδια στο Καραμανδάνειο στις 10 και 11 Απριλίου 2021, όταν είχε εισαχθεί η Τζωρτζίνα, είπε στο δικαστήριο για όσα προηγήθηκαν του δραματικού περιστατικού που άφησε τετραπληγικό το παιδί.

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι όταν πήγε για την βάρδια της το παιδί είχε ήδη εισαχθεί δύο ημέρες πριν, στις 8 Απριλίου 2021. Η μάρτυρας εξεταζόμενη είπε πως η κλινική εικόνα της Τζωρτζίνας ήταν καλή και δεν έδειχνε ότι μπορεί να έχει αυτήν την εξέλιξη «δεν ήταν ένα παιδί που απασχολούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το Σάββατο 10 Απριλίου φώναξε η μητέρα ότι το παιδί έχει ένα επεισόδιο. Τρέξαμε με τους γιατρούς και το παιδί ήταν στη μέση του κρεβατιού και είχε χαμηλό κορεσμό. Η γιατρός φώναξε το όνομα του παιδιού για να δει αν ανταποκρίνεται. Το παιδί συνήλθε και του έβαλαν οξυγόνο», κατέθεσε η κ. Πετσάβα για το περιστατικό μία ημέρα πριν την ανακοπή.

Για την Κυριακή 11 Απριλίου που η Τζωρτζίνα υπέστη ανακοπή η μάρτυρας είπε ότι στις 7 το απόγευμα άκουσε το κουδούνι από το δωμάτιο που βρισκόταν το παιδί με την μητέρα του και πήγε πιστεύοντας πως θα είναι κάτι απλό: «Όταν συμβαίνει κάτι σοβαρό βγαίνουν στον διάδρομο και φωνάζουν. Είδα τη μητέρα να μου κουνάει τα χέρια χωρίς να μιλάει. Εκεί κατάλαβα ότι ήταν κάτι σοβαρό. Το παιδί ήταν στη μέση του κρεβατιού. Ήταν ωχρό και δεν είχε το ρινικό οξυγόνο. Το μόνιτορ έδειχνε παύλες. Κάναμε ΚΑΡΠΑ και μετά από 50 λεπτά περίπου, άρχισε να δείχνει το μόνιτορ έναν ελαφρύ σφυγμό... Το παιδί ήταν νεκρό για πενήντα λεπτά. Είχε αρχίσει να φαίνεται και στην όψη, ήταν λευκό. Έπειτα από 50-55 λεπτά έπιασε το μόνιτορ έναν ασθενικό σφυγμό», κατέθεσε.

Η μάρτυρας κλήθηκε από την πρόεδρο να δώσει ακριβή περιγραφή πως βρήκε την Τζωρτζίνα και απάντησε πως "ήταν στη μέση και προς τα κάτω του κρεβατιού. Ήταν αναίσθητο και πανιασμένο".

Πρόεδρος: Γιατί λέτε στην ανακριτική κατάθεση για το επεισόδιο του Σαββάτου ότι αυτό σίγουρα δεν ήταν επεισόδιο σπασμών;

Μάρτυρας: Είχε κλειστά μάτια. Δεν ήταν γυρισμένα. Τα παιδί δεν είχε έντονη κίνηση. Συνήθως δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε(από τις ανεξέλεγκτες κινήσεις που κάνουν).

Πρόεδρος: Την Κυριακή που βρισκόταν το οξύμετρο;

Μάρτυρας: Δε θυμάμαι. Το πρώτο που κοίταξα ήταν το πρόσωπο του παιδιού. Θυμάμαι σίγουρα ότι δεν φορούσε το ρινικό οξυγόνο.

Πρόεδρος: Τι σημαίνει αυτό;

Μάρτυρας: Ήταν βγαλμένη η συσκευή, όχι μόνο το κομμάτι που συνδέεται με το σώμα του παιδιού.

Πρόεδρος: Η μητέρα που βρισκόταν;

Μάρτυρας: Της είπαμε να περάσει έξω.

Πρόεδρος: Το δίπλα δωμάτιο;

Μάρτυρας: Δε βγήκαν ποτέ. Ούτε να δουν τι γίνεται με τόση φασαρία. Μας έκανε εντύπωση θυμάμαι.

Σύμφωνα με την μάρτυρα η Ρούλα Πισπιρίγκου ενημερώθηκε από την γιατρό που συμμετείχε στην ομάδα, ότι το παιδί σώθηκε και πήγε μαζί με τον Μάνο Δασκαλάκη στο γραφείο των γιατρών για να τους ευχαριστήσουν.

Εισαγγελέας: Είπατε πως το οξύμετρο είχε παύλα. Ποτέ δείχνει παύλα;

Μάρτυρας: Όταν είναι βγαλμένο ή όταν ο άνθρωπος είναι νεκρός.

Εισαγγελέας: Αυτό κάνει ήχο; Χαμηλώνει;

Μάρτυρας: Κάνει ναι.

Εισαγγελέας: Το είχε χαμηλώσει η κατηγορούμενη;

Μάρτυρας: Έχουν έντονο θόρυβο τα οξύμετρα, αλλά οι γονείς μας ρωτάνε αν θέλουν να το χαμηλώσουν. Εδώ δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο.

Εισαγγελέας: Μπήκατε στο δωμάτιο, ποια ήταν η πρώτη σας κίνηση;

Μάρτυρας: Έτρεξα να φωνάξω τους γιατρούς.

Εισαγγελέας: Αφήσατε το παιδί δηλαδή;

Μάρτυρας: Ναι, πήγα να φωνάξω τους γιατρούς.

Εισαγγελέας: Η μητέρα πως ήταν; Είχε καταλάβει ότι ήταν σοβαρό;

Μάρτυρας: Έξω καθόταν, σε ένα σκαλάκι. Ανήσυχη φαινόταν.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 28 Μαρτίου.

