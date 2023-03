Κοινωνία

Κολωνάκι: Εξιχνιάστηκε διάρρηξη “μαμούθ ” σε σπίτι επιχειρηματία

Γνώριμος των Αρχών ο 43χρονος που συνελήφθη για διάρρηξη με "χρυσή" λεία σε διαμέρισμα γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας στο Κολωνάκι. Τι βρέθηκε στην κατοχή του. Πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών.

Ένας 43χρονος Γεωργιανός, που έχει απασχολήσει τις Αρχές, συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χθες, Πέμπτη 16 Μαρτίου, στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενος για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής άνω των 120.000 ευρώ, παράβαση του νόμου περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης, που σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2022, σε διαμέρισμα επιχειρηματία, στο Κολωνάκι, από όπου αφαιρέθηκε χρηματοκιβώτιο με κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης χρηματικής αξίας, ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή του κατηγορούμενου. Η ομάδα των αστυνομικών που χειριζόταν την υπόθεση διαπίστωσε ότι λίγες μέρες μετά την διάρρηξη - κλοπή επέστρεψε στη Γεωργία, ενώ εξακριβώθηκε πως είχε αλλάξει τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Στις αρχές του Μαρτίου 2023, ο 43χρονος επέστρεψε στην Ελλάδα, με νέα ταυτότητα και συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών για τον εντοπισμό του. Τελικά, συνελήφθη χθες και οδηγήθηκε στη Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας.

Στην κατοχή του, καθώς και σε διαμέρισμα στα Πετράλωνα, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ: Δύο πιστόλια, 12 χρυσές λίρες, 19.000 ντραμ Αρμενίας, πλήθος κοσμημάτων, ρολογιών και κοσμημάτων, 10 γραμμάρια κάνναβης, 70 φυσίγγια, 14,8 γραμμάρια κάνναβης και έγγραφα αποστολής χρημάτων σε ενεχυροδανειστήρια. Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ έχει εκτίσει ποινές σε διάφορες φυλακές. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα.

