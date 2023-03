Κόσμος

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε βάρος του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου.

Ένταλμα σύλληψης κατά του Προέδρου της Ρωσίας εξέδωσε σήμερα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, κατηγορώντας τον ότι είναι υπεύθυνος για εγκλήματα πολέμου που φέρεται να διαπράχθηκαν στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του ICC τα συγκεκριμένα εγκλήματα στοιχειωθετούνται από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, ημέρα έναρξης της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Οι κατηγορίες που το ΔΠΔ καταλογίζει στον Ρώσο Πρόεδρο αφορούν τόσο την αυτουργία και τον σχεδιασμό της συγκεκριμένης πράξης όσο και τον πλημελλή έλεγχο των σωμάτων και των ατόμων που διαπράττουν στο όνομα της Ρωσίας τα συγκεκριμένα εγκλήματα.

Μαζί με τον Ρώσο Πρόεδρο για τα ίδια εγκλήματα κατηγορείται και η Μαρία Μπέλοβα, επίτροπος για τα δικαιώματα των παιδιών στην Ρωσία.

Σημειώνεται πως τις αρμοδιότητες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δεν αναγνωρίζουν οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία ενώ η Ουκρανία έχει αναγνωρίσει τις αρμοδιότητές του από το 2013.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Αδελφός θύματος: Το τηλεφώνημα της Σακελλαροπούλου και η αποκάλυψη για τη συνομιλία τους (βίντεο)

ΕΥΠ: Η κατάσκοπος “Μαρία Τσάλλα” με την διπλή ζωή - Το μαγαζί στο Παγκράτι και η δράση της

Κακοκαιρία: Στα “λευκά” πολλές περιοχές της χώρας (εικόνες)