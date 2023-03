Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: επιστολή Πολάκη σε Τσίπρα (εικόνες)

Για "αστοχία" σχετικά εμ την ανάρτησή του κάνει λόγο ο Παύλος Πολάκης. Η "συγγνώμη" στον Αλέξη Τσίπρα.

Επιστολή συγγνώμης απέστειλε προς την Πολιτική Γραμματεία και την Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης, ενόψει της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, που συνεδριάζει αύριο, Σάββατο.

Ο Παύλος Πολάκης, στην επιστολή του ανασκευάζει τα όσα ανέφερε σε ανάρτησή του σε κοινωνικο δίκτυο για τη σύνθεση των ψηφοδελτίων και μεταξύ άλλων, τονίζει ότι δεν είχε καμία πρόθεση να αμφισβητήσει τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικά η επιστολή του παύλου Πολάκη:

"Αγαπητοί Σύντροφοι

Εν΄ όψει της επικείμενης συνεδρίασης της ΠΓ αλλά και της Επιτροπής Δεοντολογίας στην οποία έχω παραπεμφθεί σχετικά με αναρτήσεις μου στο διαδίκτυο, θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι δεν είχα καμία πρόθεση με αυτές να αμφισβητήσω δημόσια είτε την αποκλειστική αρμοδιότητα των συλλογικών μας οργάνων να λαμβάνουν αποφάσεις, είτε πολύ περισσότερο τις ίδιες τις συλλογικές μας επεξεργασίες.

Σε ότι αφορά την ανάρτησή μου σχετικά με τη σύνθεση των ψηφοδελτίων, παρά το ότι αποτέλεσε αντίδραση στην δικαιολογημένη έκπληξη που μου προκάλεσε η ανακοίνωση του γραφείου τύπου, αναγνωρίζω εντούτοις ότι αποτέλεσε αστοχία, καθώς υπάρχουν κομματικά ζητήματα που δεν πρέπει να συζητούνται στη δημόσια σφαίρα, αλλά να επιλύονται εντός των Οργάνων του κόμματος.

Σχετικά δε με την επίμαχη ανάρτηση η οποία οδήγησε στην παραπομπή μου στην Επιτροπή δεοντολογίας, δηλώνω ότι επ’ ουδενί αποτελούσε απάντηση σε προηγούμενη συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, την οποία άλλωστε μέχρι να δημιουργηθεί θέμα, δεν είχα καν διαβάσει.

Με την ανάρτηση μου εξέφρασα, ίσως με υπερβολική ένταση, απόψεις τις οποίες από καιρό έχω διατυπώσει δημόσια και που οι περισσότερες αποτελούν προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Και προφανώς δεν είχα καμία πρόθεση (όπως οι πρόθυμες γραφίδες των συστημικών ΜΜΕ έσπευσαν υποβολιμαία να υποστηρίξουν) να αμφισβητήσω τον Αλεξη Τσιπρα, τον οποίο στήριξα με όλες μου τις δυνάμεις από το 2012 και συνεχίζω να στηρίζω στη μάχη για τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και τη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη o τόπος.

Επιθυμώ να γίνει κατανοητό ότι αποκλειστικός στόχος μου ήταν να στηλιτεύσω όλους εκείνους που απαιτούσαν τη μη υποψηφιότητα του Νίκου Παππά μετά την -αναντίστοιχη προς το κοινό αίσθημα- καταδίκη του από το Ειδικό Δικαστήριο για «παράβαση καθήκοντος».

Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που παρεξηγήθηκε έντονα ήταν η χρήση μιας φωτογραφίας με τα πρόσωπα γνωστών δημοσιογράφων.

Η πρόθεσή μου ωστόσο δεν ήταν σε καμία περίπτωση η στοχοποίηση συγκεκριμένων προσώπων- δημοσιογράφων, αλλά η ανάδειξη της χειραγωγούμενης από το καθεστώς Μητσοτάκη ενημέρωσης που έχει οδηγήσει τη χώρα μας στην 108η θέση διεθνώς, χειρότερη και από αυταρχικές δημοκρατίες ή απολυταρχικά καθεστώτα.

Τα παραπάνω μπορεί να οδήγησαν σε εκατέρωθεν παρεξηγήσεις και βαρύ κλίμα στις συντροφικές μας σχέσεις και γι’ αυτό αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί.

Είμαι βέβαιος πως κάθε σύντροφος στον κοινό αγώνα αναγνωρίζει ότι ο όποιος λάθος χειρισμός δεν πηγάζει από τίποτε άλλο παρά μόνο από την αγωνία μου να απαλλαγεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα ο τόπος από μια κυβέρνηση, η οποία κάθε μέρα που περνά μας γυρίζει δεκαετίες πίσω, φτωχοποιώντας τους πολίτες για χατίρι των λίγων κολλητών και η οποία προκειμένου να υλοποιήσει την μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου στην ιστορία της πατρίδας μας, δεν διστάζει να «κρυφακούει» θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τη Δημοκρατία.

Αγωνία που πλέον γίνεται κραυγή μετά και από όσα ανέδειξε η τραγωδία των Τεμπών αναφορικά με τις ευθύνες του “επιτελικού” κράτους και την απόπειρα συγκάλυψης των ευθυνών για τον άδικο χαμό 57 συνανθρώπων μας.

Με συντροφικούς χαιρετισμούς

Παύλος Πολάκης"





