Ρωσία: η Wagner ετοιμάζεται να στρατολογήσει δεκάδες χιλιάδες μισθοφόρους

Τα κέντρα στρατολόγησης της Wagner προσλαμβάνουν καθημερινώς 500 με 800 άτομα κατά μέσον όρο.

Η ρωσική οργάνωση μισθοφόρων Wagner σχεδιάζει να στρατολογήσει περίπου 30.000 νέους μαχητές μέχρι τα μέσα Μαΐου, όπως είπε σήμερα ο ιδρυτής της, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Σε ηχητικό του μήνυμα στο Telegram ο Πριγκόζιν, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα είπε ότι έχουν ανοίξει κέντρα στρατολόγησης της Wagner σε 42 ρωσικές πόλεις, πρόσθεσε σήμερα ότι αυτά προσλαμβάνουν καθημερινώς 500 με 800 άτομα κατά μέσον όρο.

Ο Πριγκόζιν δεν έδωσε αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξει τους αριθμούς αυτούς, τους οποίους το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο.

Οι άνδρες της οργάνωσης υπέστησαν βαριές απώλειες, ενώ ηγούνταν των ρωσικών προσπαθειών να καταλάβουν την ουκρανική πόλη Μπαχμούτ που αντιστέκεται από το περασμένο καλοκαίρι κατά την μεγαλύτερης διάρκειας και πλέον αιματηρή μάχη στον πόλεμο στην Ουκρανία που μετράει ήδη ένα χρόνο.

Τον Ιανουάριο οι ΗΠΑ εκτίμησαν ότι η Wagner διαθέτει περίπου 50.000 μαχητές στην Ουκρανία, ανάμεσά τους και 40.000 κατάδικους τους οποίους ο Πριγκόζιν στρατολόγησε από τις ρωσικές φυλακές με την υπόσχεση ότι θα τους απονεμηθεί χάρη αν επιζήσουν έξι μήνες.

Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι περίπου 30.000 μαχητές της οργάνωσης έχουν λιποτακτήσει, έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί--ένας αριθμός που δεν μπορεί να διακριβωθεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Ο Πριγκόζιν λέει ότι η στρατολόγηση πάει καλύτερα από το αναμενόμενο και ότι οι εθελοντές είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση σε σχέση με τους κρατούμενους που είχαν καταταγεί παλαιότερα.

