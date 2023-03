Κόσμος

Εκλογές - Τουρκία: “Ο Ερντογάν δεν μπορεί να είναι υποψήφιος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λάβροι κατά του νυν Προέδρου είναι πολλοί πρώην ανώτατοι δικαστές, καθώς και αντιπολιτευόμενοι δικηγόροι, υποστηρίζοντας ότι βάσει νόμου ο Ταγιπ Ερντογάν δεν μπορεί να μετάσχει στις εκλογές.

Απομένουν 56 ημέρες για τις εκλογές στην Τουρκία και έχει ήδη ξεκινήσει η επίσημη υποβολή των υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου της χώρας.

Το AKP και το MHP πήραν κοινή απόφαση για να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Ερντογάν. Σύμφωνα με την Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή, όσοι θέλουν να προταθούν από πολιτικά κόμματα και ψηφοφόρους για την προεδρική υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 23 Μαρτίου.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, πολλοί δικηγόροι εφιστούν την προσοχή στη φράση του άρθρου 101 του Συντάγματος πως «Ένα άτομο μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος το ανώτερο δύο φορές» και υπογραμμίζουν ότι ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «δεν μπορεί να είναι υποψήφιος» στις εκλογές της 14ης Μαΐου.

Η κυβερνητική πτέρυγα, από την άλλη, προχωρά την διαδικασία για την υποψηφιότητα Ερντογάν, παρά την πρόβλεψη στο εν λόγω άρθρο του Συντάγματος.

Πρώην ανώτατοι δικαστές της Τουρκίας, καθώς και δικηγόροι που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση, μιλώντας στην εφημερίδα «Cumhuriyet», σχετικά με την διαδικασία της «αμφιλεγόμενης υποψηφιότητας Ερντογάν», έκαναν τις εξής δηλώσεις:

Hamdi Yaver Aktan (Επίτιμος Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου): «Στο άρθρο 101, δεύτερο εδάφιο του Συντάγματος, υπάρχει ρύθμιση που αναφέρει ότι «Ένα άτομο μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος το πολύ δύο φορές». Αυτή η ρύθμιση δεν έχει υποστεί καμία αλλαγή, ακόμη και με τις αλλαγές που έγιναν αργότερα, και παραμένει στην ίδια θέση».

(Επίτιμος Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου): «Στο άρθρο 101, δεύτερο εδάφιο του Συντάγματος, υπάρχει ρύθμιση που αναφέρει ότι «Ένα άτομο μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος το πολύ δύο φορές». Αυτή η ρύθμιση δεν έχει υποστεί καμία αλλαγή, ακόμη και με τις αλλαγές που έγιναν αργότερα, και παραμένει στην ίδια θέση». Suheyl Batum (Συνταγματικός δικηγόρος): «Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για τρίτη φορά. Δεν μπορεί να είναι νόμιμο. Αν το κάνουν χωρίς να ακούσουν, θα συμβεί μια κατάσταση όπως ο σφετερισμός της εξουσίας».

(Συνταγματικός δικηγόρος): «Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για τρίτη φορά. Δεν μπορεί να είναι νόμιμο. Αν το κάνουν χωρίς να ακούσουν, θα συμβεί μια κατάσταση όπως ο σφετερισμός της εξουσίας». Turgut Kazan (Πρώην Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης): «Ο νόμος δεν μπορεί να καταπατηθεί με ακροβατικά. Αυτό είναι εξαπάτηση. Ο πρόεδρος Ερντογάν εξελέγη δύο φορές. Δεν μπορεί να επιλεγεί ξανά».

(Πρώην Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης): «Ο νόμος δεν μπορεί να καταπατηθεί με ακροβατικά. Αυτό είναι εξαπάτηση. Ο πρόεδρος Ερντογάν εξελέγη δύο φορές. Δεν μπορεί να επιλεγεί ξανά». Omer Faruk Eminagaoglu (Πρώην Εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου): «Το Σύνταγμα είναι πολύ σαφές. Η αποδοχή της υποψηφιότητας σε αντίθεση με πραγματικές πληροφορίες και έγγραφα απαιτεί νομική και ποινική ευθύνη όσων αποφασίζουν να αποδεχτούν. Μπορεί να είναι δυνατό να δικαστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο επειδή είναι έγκλημα καθήκοντος».

(Πρώην Εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου): «Το Σύνταγμα είναι πολύ σαφές. Η αποδοχή της υποψηφιότητας σε αντίθεση με πραγματικές πληροφορίες και έγγραφα απαιτεί νομική και ποινική ευθύνη όσων αποφασίζουν να αποδεχτούν. Μπορεί να είναι δυνατό να δικαστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο επειδή είναι έγκλημα καθήκοντος». Metin Gunday (Δικηγόρος): «Ανέκαθεν ήμουν άνθρωπος που υποστήριζα ότι αυτό δεν είναι δυνατό (ως υποψήφιος για τρίτη φορά) μπροστά στη ρητή διάταξη του άρθρου 101 του Συντάγματος».

(Δικηγόρος): «Ανέκαθεν ήμουν άνθρωπος που υποστήριζα ότι αυτό δεν είναι δυνατό (ως υποψήφιος για τρίτη φορά) μπροστά στη ρητή διάταξη του άρθρου 101 του Συντάγματος». Ibrahim Kaboglu (Συνταγματικός δικηγόρος, βουλευτής CHP): «Είναι πολύ σαφές. Ο πρόεδρος εκλέγεται από το λαό κάθε πέντε χρόνια και ένα άτομο μπορεί να εκλεγεί το πολύ δύο φορές. Δεν έθιξαν ξανά αυτό το διάταγμα».

(Συνταγματικός δικηγόρος, βουλευτής CHP): «Είναι πολύ σαφές. Ο πρόεδρος εκλέγεται από το λαό κάθε πέντε χρόνια και ένα άτομο μπορεί να εκλεγεί το πολύ δύο φορές. Δεν έθιξαν ξανά αυτό το διάταγμα». Senal Sar?han (Δικηγόρος): «Δεν είναι δυνατόν να είναι ξανά υποψήφιος. Το αντίθετο θα ήταν παραβίαση του Συντάγματος».