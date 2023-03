Το βίντεο της Finos Film για την Παγκόσμια Ημέρα Πελατών

Πολιτισμός

«Ο πελάτης είχε πάντα δίκιο διαχρονικά», είναι το μήνυμα της Finos Film για την Παγκόσμια Ημέρα Πελατών.

Σειρά σκηνών από τις ταινίες της Finos Film συνθέτουν το βίντεο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πελατών, με το μήνυμα «Ο πελάτης είχε πάντα δίκιο διαχρονικά».

Σκηνές από τις ταινίες «Η Ωραία του Κουρέα», «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη», «Οι Κληρονόμοι», «Το Σωφεράκι», «Η Ωραία των Αθηνών», «Ένας Νομοταγής Πολίτης», «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός», «Ο Μάγκας με το Τρίκυκλο», «Ο Γόης», «Αυτοί που Μίλησαν με το Θάνατο» και «Η Κυρία του Κυρίου»”, αναφέρεται στην ανάρτηση της Finos Film.

Στο βίντεο βλέπουμε αγαπημένους πρωταγωνιστές όπως ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Κώστας Βουτσάς, ο Σωτήρης Μουστάκης, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Ντίνος Ηλιούπουλος, o Κώστας Χατζηχρήστος, ο Βασίλης Αυλωνίτης, ο Σταύρος Παράβας και πολλοί άλλοι.

