Ολυμπιακός: Πρεμιέρα στα play off με 3άρα στον Βόλο

Εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό στον πρώτο αγώνα για τα play offs του πρωταθλήματος.

Σε... περίπατο στο Πανθεσσαλικό εξελίχθηκε η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στα play off της Super League. Οι Πειραιώτες νίκησαν 3-0 τον Βόλο, «κλειδώνοντας» το «τρίποντο» από το πρώτο ημίχρονο με τα τέρματα των Κασάμι (7΄) και Μπακαμπού (36΄), ενώ το... κερασάκι στην τούρτα το έβαλε ο Φορτούνης στο 81΄. Με το «διπλό» ο Ολυμπιακός «έπιασε» την ΑΕΚ στη δεύτερη θέση και βρέθηκε και αυτός στο -2 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, λίγες ώρες πριν το αθηναϊκό ντέρμπι (21:30).

Οι απειλητικές διαθέσεις του Ολυμπιακού φάνηκαν από τα πρώτα λεπτά του αγώνα και μόλις στο 7΄ άνοιξε το σκορ με τον Κασάμι, ο οποίος με δυνατό σουτ με το αριστερό έγραψε το 1-0. Με την άμυνα να έχει κυριαρχικό ρόλο και ελέγχοντας το ρυθμό, οι Πειραιώτες έψαξαν γρήγορα και το 2-0, το οποίο ήρθε στο 36΄, «κλειδώνοντας» το «διπλό». Ο Φορτούνης εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά, με την μπάλα να καταλήγει στον Μπακαμπού, ο οποίος με κεφαλιά σημείωσε το 14ο τέρμα του στη Super League.

Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός έπαιξε για να διαφυλάξει το 2-0 και το κατάφερε, ενώ όταν του δόθηκε η ευκαιρία για τέρμα το πέτυχε με σχετική άνεση. Συγκεκριμένα, στο 81΄ ο Φορτούνης εκτέλεσε φάουλ από γωνία, στέλνοντας μπάλα στα δίχτυα και διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Λούνα, Πιρες - Παπασταθόπουλος, Κασάμι

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Εσκοβάλ, Σιέλης, Σι, Τσοκάνης, Λούνα, Ντέλετιτς, Πιρές (86' Καρτάλης), Κάτσε (75' Ταχάτος), Οζέγκοβιτς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Πασχαλάκης, Μπα, Παπασταθόπουλος (84' Ντόη), Ροντινέι, Ρέαμπτσουκ, Κασάμι, Σαμασέκου, Χάμες (65' Μασούρας), Φορτούνης (82' Βαλμπουενά), Κανός (65' Γκάρι Ροντρίγκες), Μπακαμπού (82' Αραμπί)

