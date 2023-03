Κόσμος

Ιταλία: χιονοστιβάδα παρέσυρε σκιέρς (βίντεο)

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης έχει στηθεί για τους άνδρες που αγνοούνται απο τη χιονοστιβάδα.

Δύο σκιέρ αγνοούνται μετά τη μεγάλη χιονοστιβάδα που έπληξε την περιοχή Κουρμαγιέρ της Ιταλίας. Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε περίπου στη 13.00 το μεσημέρι της Κυριακής (19/3) στην Βαλ Νταόστα

Αυτόπτες μάρτυρες σκιέρ σήμαναν συναγερμό, ενημερώνοντας τις Αρχές. Έως τώρα έχουν εντοπιστεί δύο σκιέρ σε καλή κατάσταση, ενώ άλλοι δύο αγνοούνται.

Οι επιχειρήσεις έρευνας διεξήχθησαν από την ομάδα διάσωσης της Valle d'Aosta και από την οικονομική αστυνομία Entreves, στην οποία έχουν ανατεθεί οι έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Μια ομάδα, αποτελούμενη από ειδικούς, στρατιώτες και έναν γιατρό βρίσκεται ήδη καθ΄οδόν, ενώ ένα δεύτερο γκρουπ θα ξεκινήσει από το Βαλ Βενί.

Μια αρχική προσέγγιση θα γίνει μέσω των λιφτ του σκι, ενώ στη συνέχεια οι συμμετέχοντες στις έρευνες θα συνεχίσουν με σκι.

