Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Καταθέτει η ιατροδικαστής στην δίκη για την δολοφονία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με μία από τις πιο κρίσιμες μαρτυρικές καταθέσεις συνεχίζεται η δίκη για την δολοφονία του Άλκη Καμπανού.



Με μία από τις πιο κρίσιμες μαρτυρικές καταθέσεις συνεχίζεται για 15η μέρα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης η δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκαν με οπαδικά κίνητρα.

Στο βήμα του μάρτυρα θα ανέβει η Λήδα - Καλλιόπη Κοβάτση, ιατροδικαστής και διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, η οποία διενήργησε τη νεκροψία - νεκροτομή στη σορό του 19χρονου.

Στο πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης που υπέγραψε και περιλαμβάνεται στη δικογραφία, περιγράφονται πολλαπλές κακώσεις στην κεφαλή και στα άκρα, από αιχμηρά αντικείμενα. Ο δε θάνατος του Άλκη Καμπανού, κατά το ίδιο πόρισμα, «οφείλεται σε θανατηφόρες κακώσεις στα κάτω άκρα και σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις». Αποδίδεται δηλαδή στο συνδυασμό των παραπάνω κακώσεων που προκάλεσαν οι δράστες.

Υπενθυμίζεται ότι στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται 12 νεαρά άτομα που βαρύνονται - μεταξύ άλλων - με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Πατέρας κλειδώθηκε με τα δύο παιδιά του σε αυτοκίνητο με δύο φιάλες υγραερίου (βίντεο)

Τροχαίο στην Λεωφόρο Μεσογείων: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Μπακς - Αντετοκούνμπο: Triple double ο Giannis, ανίκητο το Μιλγουόκι