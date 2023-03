Παράξενα

Ρόδος: Στον ΑΝΤ1 ο 6χρονος που έχασε τον χαρταετό του και έστειλε γράμμα στον δήμαρχο Χάλκης (βίντεο)

Ο μικρός Ραφαήλ μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" και περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη, καθώς και ο Δήμαρχος Χάλκης. Που... βρέθηκε ο χαρταετός;



Ο 6χρονος Ραφαήλ έχασε τον χαρταετό του την Καθαρά Δευτέρα και θέλησε να βάλει τα «μεγάλα μέσα» για να τον εντοπίσει. Αρκετές ημέρες μετά την ατυχία, στο γραφείο του δημάρχου Χάλκης, Ευάγγελου Φραγκάκη, έφτασε η επιστολή του μικρού, μέσω της οποίας, το παιδί ζητούσε τη βοήθειά του προκειμένου ο χαρταετός να βρεθεί και πάλι στα χέρια του.



Στο κείμενό του ο 6χρονος Ραφαήλ έγραφε:

«Αγαπητέ Δήμαρχε,

Την Καθαρά Δευτέρα είχα πετάξει χαρταετό και τον έστειλα....κατά λάθος στη Χάλκη. Αν τον δείτε, στείλτε τον στον Χρήστο Τριπολίτη.

Υπογραφή(!) Ραφαήλ Τριπολίτης».

Ο 6χρονος Ραφαήλ κατάγεται από τη Χάλκη, ωστόσο, ο πατέρας του ζει και εργάζεται στη Ρόδο. Την Καθαρά Δευτέρα είχε πετάξει τον χαρταετό του από την Κάμειρο Σκάλα. Το γράμμα έφτασε τελικά στον δήμαρχο Χάλκης, Ευάγγελο Φραγκάκη, που του απάντησε με έναν πολύ γλυκό και τρυφερό τρόπο:

«Αγαπητέ μου Ραφαήλ,

Το μήνυμα σου με γέμισε χαρά και αισιοδοξία! Είμαι βέβαιος πως ο όμορφος χαρταετός σου ήταν πάνω από την Χάλκη μας και αφού την κοίταξε για αρκετή ώρα, συνέχισε το ταξίδι του για αλλά μακρινά μέρη στην Ελλάδα μας. Είναι σίγουρα ο πιο ταξιδιάρης αλλά και πεισματάρης χαρταετός που έχω δει στην ζωή μου. Συνήθως οι αετοί τσακίζονται από τον άνεμο και καταλήγουν μπερδεμένοι σε κάποιο δέντρο. Ο δικό σου όμως αποφάσισε να κάνει ένα τεράστιο ταξίδι. Να εξερευνήσει από άκρη σε άκρη την Ελλάδα μας και τα μοναδικά νησιά της. Εάν ξανά περάσει από την Χάλκη, στον γυρισμό της διαδρομής του, σου υποδέχομαι πως θα τον κατεβάσω από τον ουρανό και θα στον παραδώσω. Συνέχισε να ονειρεύεσαι και να μην βάζεις σύνορα στις σκέψεις και στο μυαλό σου.

Υ.Σ.: Να ξέρεις Ραφαήλ μου ότι οι Χαλκή-τικοι Αετοί σαν και εσένα πετάνε πολύ ψηλά στην ζωή τους!

Με ιδιαίτερη αγάπη

Ο φίλος σου»

Ο μικρός Ραφαήλ μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 και περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη, καθώς και ο Δήμαρχος Χάλκης, ενώ ο Γιάννης Γιαννακάκης ιδιοκτήτης Καταστήματος στην Ρόδο, ενημέρωσε τον μικρό Ραφαήλ ότι... βρέθηκε ο χαρταετός του.

