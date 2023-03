Οικονομία

ΑΑΔΕ: Λουκέτα σε επιχειρήσεις που δεν στέλνουν στοιχεία αποδείξεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ποινές που θα επιβάλλονται στις επιχειρήσεις που δεν αποστέλλουν τα στοιχεία έκδοσης αποδείξεων.

Ποινές που θα κυμαίνονται, από 48 ώρες έως και 10 ημέρες κλείσιμο της επιχείρησης, θα επιβάλλονται σε όλους εκείνους που δεν έχουν αποστείλει τα στοιχεία από την έκδοση αποδείξεων λιανικής, όπως έχουν υποχρέωση, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως προβλέπει απόφαση που εξέδωσε ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής.

Το μέτρο μάλιστα, όπως προβλέπει η απόφαση θα έχει και αναδρομικό χαρακτήρα, δηλαδή θα ισχύει για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από 31η Οκτωβρίου 2022 και μέχρι και 18 Μαρτίου 2023 και θα αφορά τις επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες δεν συμμορφώθηκαν προς … τας υποδείξεις.

Να σημειωθεί ότι πέρυσι τον Οκτώβριο είχαν εντοπιστεί περίπου 170.000 ταμειακές μηχανές οι οποίες είτε δεν είχαν στείλει ούτε μια απόδειξη είτε σταμάτησαν απότομα να διαβιβάζουν τα στοιχεία των λιανικών πωλήσεων στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Αντίθετα τις ποινές που έχουν αναδρομικό χαρακτήρα θα αποφύγουν και βέβαια θα γλυτώσουν τα «λουκέτα», οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες συμμορφώθηκαν μετά το email - τελεσίγραφο που είχαν λάβει από την ΑΑΔΕ, τον Οκτώβριο του 2022.

Η απόφαση του Γ. Πιτσιλή αναφέρει συγκεκριμένα, ότι «οι διαπιστώσεις παραβάσεων μη διαβίβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ οι οποίες έλαβαν χώρα από την 31.10.2022 και μέχρι και τον χρόνο δημοσίευσης της νέας απόφασης, ήτοι 18.3.2023 λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή των κυρώσεων του μέτρου της αναστολής ή της ειδικής χρηματικής κύρωσης προσαυξημένων λόγω υποτροπής».

Σύμφωνα με την νέα απόφαση της ΑΑΔΕ:

1. Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης επιβάλλεται με πράξη των οργάνων της φορολογικής διοίκησης, εφόσον διαπιστώνεται η κατά τα ως άνω μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ και εφόσον πριν την αποχώρηση των οργάνων αυτών από την επαγγελματική εγκατάσταση κοινοποιείται σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου. Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην ως άνω κοινή απόφαση για την ειδική χρηματική κύρωση.

2. Η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης αναστέλλεται:

α) 'Αμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης ή ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ' αυτών που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, υπερβαίνει τα 500 ευρώ, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ,

Αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης α΄ διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, από τον ίδιο έλεγχο, είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών,

Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός δύο φορολογικών ετών από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης β' διαπιστώνεται σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου από τον ίδιο έλεγχο, είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Εαρινή ισημερία: Ξεκινά επίσημα η άνοιξη

Τροχαίο στην Λεωφόρο Μεσογείων: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Τέμπη: Ο Καραμανλής στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας