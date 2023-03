Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Συγκλονίζουν συγγενείς θυμάτων μιλώντας στο “Πρωινό” (βίντεο)

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησαν συγγενείς ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τα λόγια τους ραγίζουν καρδιές, καθώς όπως λένε ακόμα δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι έχει γίνει.

Ο Αντώνης Δουρμίκας, που έχασε την 36χρονη κόρη του Έλενα στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, μίλησε για τα εγγόνια του τα οποία όπως είπε δεν είναι καλά μετά τον χαμό της μητέρας τους. Τα παιδιά μένουν μαζί του, καθώς και ο πατέρας τους, προσπαθώντας να ορθοποδήσουν μετά το κακό που τους βρήκε.

«Τι να πω για τους ανεγκέφαλους που βάζουν σε τέτοιες θέσεις και σκοτώνουν τα παιδιά μας», αναρωτήθηκε, ενώ για το αν τους πήρε κάποιος τηλέφωνο μετά το δυστύχημα είπε ότι κανένας δεν επικοινώνησε μαζί τους, παρά μόνο ο στρατός. «Τους ευχαριστώ που τίμησαν την μνήμη της κόρης μας» ανέφερε.

Σημείωσε ότι η σύζυγός του είναι πολύ χάλια, ωστόσο προσπαθούν να επανέλθουν σε μια καθημερινότητα, ενώ αναμένεται να κινηθούν και νομικά

Στην εκπομπή μίλησε και ο πατέρας του Δημήτρη Μασσαλή, του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με το Intercity. Όπως είπε ο γιος του δεν του είχε πει ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, παρά μόνο για καθυστερήσεις. «Αν το ξέραμε δεν θα ρισκάραμε την ζωή του παιδιού μας», τόνισε, ενώ υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης δεν του λένε τίποτα.

Από την πλευρά της η γιαγιά του Γεράσιμου Ιάσονα που δίνει μάχη ζωής στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λάρισας τόνισε ότι προσεύχονται ώστε το παιδί να γίνει καλά, ενώ ανέφερε ότι δεν έχουν ενημέρωση από τους γιατρούς. Μιλώντας για τον εγγονό της είπε μεταξύ άλλων ότι είναι αριστούχος και ένα ενάρετο παιδί.

Στο «Πρωινό» μίλησε και ο ξάδερφος του Γιάννη Τζοβάρα, Θεόδωρος Τζοβάρας. «Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα ότι έφυγε ο Γιάννης», ανέφερε και κάλεσε να τιμωρηθούν αυτοί που έφταιξαν και όχι μόνο οι σταθμάρχες. «Κάποιοι πήραν τηλέφωνο, αλλά τι να τους κάνουμε. Αυτές ήταν δολοφονίες που κάνανε», είπε μεταξύ άλλων.

