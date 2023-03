Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Αγωνία για τον Γεράσιμο – Ιάσονα που δίνει μάχη στη ΜΕΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια προσευχή για τον Γεράσιμο- Ιάσονα, που δίνει μάχη ζωής στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λάρισας, μετά την φονική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, έκανε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, όπως και για όλα τα παιδιά.

Μια προσευχή για τον Γεράσιμο- Ιάσονα, που δίνει μάχη ζωής στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λάρισας, μετά την φονική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, έκανε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, όπως και για όλα τα παιδιά.

Δώδεκα είναι οι τραυματίες που παραμένουν στα νοσοκομεία μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, ανάμεσά τους και ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι, ο Βολιώτης Γεράσιμος- Ιάσονας Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, που νοσηλεύεται στο γενικό νοσοκομείο της Λάρισας, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή καθώς τα χτυπήματα που φέρει είναι σημαντικά.

Άλλοι δύο νεαροί νοσηλεύονται στο πανεπιστημιακό Λάρισας, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι σταθερή.

Σταθερή είναι και η κατάσταση της 25χρονης που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, ενώ σε απλές κλινικές μεταφέρθηκαν 7 φοιτητές οι οποίοι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να λάβουν εξιτήριο.

πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τσεχία: Διαδηλώσεις κατά της φτώχειας, αλλά και της παράδοσης όπλων στην Ουκρανία (εικόνες)

Ελίνα Τζένγκο: Χρυσό μετάλλιο με σπουδαία επίδοση

Καιρός: Βροχές, βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή