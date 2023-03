Κοινωνία

Διόνυσος: Διάρρηξη σε μεζονέτα με λεία “μαμούθ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κινηματογραφική διάρρηξη σε μεζονέτα στον Διόνυσο. Οι δράστες άρπαξαν και πίνακες ζωγραφικής.



Κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε μεζονέτα στον Διόνυσο, με τους δράστες να φεύγουν με το ποσό των 200.000 ευρώ και πολλά κοσμήματα.

Συγκεκριμένα, οι δράστες, «ξήλωσαν» τον συναγερμό και στη συνέχεια παραβίασαν την μπαλκονόπορτα του 1ου ορόφου μιας μεζονέτας στον Διόνυσο. Αφού έψαξαν όλα τα δωμάτια και τους βοηθητικούς χώρους, βρήκαν και παραβίασαν με τροχό τρία χρηματοκιβώτια, από τα οποία αφαίρεσαν 200.000 ευρώ, και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Στο υπόγειο της μεζονέτας εντόπισαν και έκλεψαν 30 πίνακες ζωγραφικής, γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών, ανεκτίμητης αξίας. Οι διαρρήκτες φεύγοντας, άρπαξαν και το καταγραφικό μηχάνημα, που ήταν συνδεδεμένο με τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού.

Η Ασφάλεια Διονύσου με συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής ερευνούν την υπόθεση.

Πηγή: ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Συγκλονίζουν συγγενείς θυμάτων μιλώντας στο “Πρωινό” (βίντεο)

Ξάνθη – Εν ψυχρώ δολοφονία: Ο αρραβώνας ανηλίκων που οδήγησε στο φονικό

Μετέωρα - τροχαίο: νεκρός νεαρός μοτοσικλετιστής