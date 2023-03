Πολιτική

Δένδιας - Τσαβούσογλου: Συνάντηση στις Βρυξέλλες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο περιθώριο της Διεθνούς Συνόδου για την Τουρκία και τη Συρία θα συναντηθούν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Δωρητών για την Τουρκία και τη Συρία, που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες.

Η συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 (ώρα Ελλάδας), όπως είπε ο Ν. Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα το πρωί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Αναφερόμενος στα θέματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι θα συζητηθούν τα ζητήματα που προκύπτουν από τη συνεχή ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, τονίζοντας πως η επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη Μαριούπολη δεν βοηθά καθόλου την ατμόσφαιρα.

Στο ΣΕΥ θα συζητήσουμε για τη συνεχή ???? επιθετικότητα κατά της ????, θα ενημερωθούμε από τον J. Borell για τη σημαντική επιτυχία της συμφωνίας Βελιγραδίου - Πρίστινας, ενώ θα συναντηθώ με τον ???? Υπουργό Εξωτερικών κ. Μ. Τσαβούσογλου (δήλωση κατά την προσέλευση στο ΣΕΥ της ΕΕ). pic.twitter.com/ZivQzCAhnd — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 20, 2023

Εξάλλου, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, θα ενημερώσει το Συμβούλιο για την «πολύ σημαντική επιτυχία», όπως τη χαρακτήρισε ο κ. Δένδιας, για τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας. «Είναι κάτι στο οποίο η Ελλάδα έχει επενδύσει πάρα πολύ», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών.

O Μεβλούτ Τσαβούσογλου, από την πλευρά του, δήλωσε ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το αν θα συναντηθεί με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, ο Τσαβούσογλου είπε: "Δεν είναι στην ατζέντα να πάμε στην Ελλάδα. Ο Δένδιας θα είναι σήμερα στις Βρυξέλλες, μπορεί να έχω συνάντηση μαζί του. Επίσης, σήμερα το πρωί πραγματοποιείται συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Επισημαίνοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει να έχει διαφωνίες με την Ελλάδα σε ορισμένα θέματα, ο Τσαβούσογλου είπε ότι συζήτησαν τον τρόπο επίλυσής τους σε διερευνητικές επαφές, «αλλά δεν επετεύχθη συμφωνία και ως εκ τούτου τα προβλήματα συνεχίζονται». είπε.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Συγκλονίζουν συγγενείς θυμάτων μιλώντας στο “Πρωινό” (βίντεο)

Ξάνθη – Εν ψυχρώ δολοφονία: Ο αρραβώνας ανηλίκων που οδήγησε στο φονικό

Τροχαίο - Άλιμος: ΙΧ έπεσε πάνω σε μηχανές της ΔΙΑΣ και περιπολικό (εικόνες)