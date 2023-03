Αθλητικά

Άλκης Καμπανός - Ιατροδικαστής: Τα τραύματα από το δρεπάνι δεν μπορούσαν από μόνα τους να προκαλέσουν θάνατο

Τι ανέφερε στην αίθουσα του δικαστηρίου η ιατροδικαστής Λήδα - Καλλιόπη Κοβάτση. Πρότεινε στους γονείς του Άλκη να βγουν από την αίθουσα.



Να βγουν από τη δικαστική αίθουσα λόγω της «σκληρότητας» των όσων θα καταθέσει, προέτρεψε τους γονείς του Άλκη Καμπανού, η ιατροδικαστής Λήδα - Καλλιόπη Κοβάτση, με την εξέταση της οποίας συνεχίζεται για 15η μέρα, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, η δίκη των 12 κατηγορουμένων για τη δολοφονία του 19χρονου φοιτητή και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, ύστερα από άγρια επίθεση που δέχθηκαν με οπαδικά κίνητρα, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022, στην Χαριλάου.

«Επειδή αυτά που θα ακούσουμε είναι πολύ σκληρά για όλους, συμβουλεύω ως μάνα να βγουν οι γονείς από την αίθουσα», είπε η ιατροδικαστής και διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, κατά την έναρξη της κατάθεσής της. Πράγματι οι γονείς του Άλκη αποχώρησαν από την αίθουσα του Κακουργιοδικείου, ωστόσο η παραπάνω συμβουλή - προτροπή προκάλεσε την αντίδραση των συνηγόρων υπεράσπισης που ανέφεραν ότι η μάρτυρας «δεν βρίσκεται στο δικαστήριο ως μητέρα», αλλά με την επιστημονική της ιδιότητα και προκειμένου να καταθέσει για τα ιατροδικαστικά ευρήματα που διαπίστωσε εξετάζοντας τόσο τη σορό του Άλκη όσο και τα τραύματα των δύο φίλων του.

Η αιτία θανάτου του Άλκη

Επιδεικνύοντας φωτογραφίες που απεικόνιζαν τα τραύματα του Άλκη και συμβουλευόμενη τις σημειώσεις του ηλεκτρονικού της υπολογιστή, η ιατροδικαστής επιβεβαίωσε την πορισματική της έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του 19χρονου «οφείλεται σε θανατηφόρες κακώσεις στα κάτω άκρα και σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις»,

Ειδικότερα, αναφερόμενη στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις διαπίστωσε «δύο κατάγματα, δύο εστίες αιμορραγίας κι ένα εγκεφαλικό οίδημα», ενώ για το τελευταίο είπε ότι «για να το σώσεις έπρεπε να κάνεις κρανιοεκτομή». Από την ιατροδικαστική εξέταση, όπως κατέθεσε η μάρτυρας, προέκυψε ότι η εξωτερική εικόνα της κεφαλής διέφερε από την εσωτερική. «Τα τραύματα δεν "φώναζαν" απ' έξω, αλλά από μέσα», σημείωσε χαρακτηριστικά, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει τα όργανα που προκάλεσαν τις συγκεκριμένες κακώσεις ούτε από τί προήλθαν κάποια απ' αυτά (π.χ. πτώση).

Στη συνέχεια ανέλυσε τα τραύματα στα κάτω άκρα, εκ των οποίων δύο του προκάλεσαν αθρόα αιμορραγία στο δεξί μηρό. Για τα τραύματα στο συγκεκριμένο σημείο ανέφερε ότι δεν είναι συμβατά με δρεπάνι και κάραμπιτ. Αντιθέτως για τα τραύματα στον αριστερό μηρό, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προκλήθηκαν από δρεπάνι, προσθέτοντας πάντως ότι από μόνα τους αυτά δεν θα μπορούσαν να προκαλέσουν τον θάνατο.

Ερωτηθείσα από την έδρα για τα όργανα-όπλα που χρησιμοποίησαν οι δράστες με βάση τα ιατροδικαστικά ευρήματα, η μάρτυρας απάντησε πως διαπίστωσε τρία διαφορετικά νήσσοντα και τέμνοντα όργανα και τουλάχιστον δύο θλόντα όργανα. «Πιθανότατα να ήταν περισσότερα αλλά αυτά μπόρεσα να διαπιστώσω» σημείωσε.

«Χρειαστηκε αρκετό κόπο για να έχω μια επαφή μαζί τους»

Όσον αφορά στους άλλους δύο τραυματίες (πιο σοβαρό ο πρώτος), η κ. Κοβάτση χαρακτήρισε επικίνδυνες τις σωματικές βλάβες που υπέστησαν. Μεταφέροντας στο δικαστήριο την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν όταν τους συνάντησε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», τρία 24ωρα μετά την επίθεση, είπε: «Ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Τους μιλούσα κι αυτοί κοιτούσαν το ταβάνι. Χρειάστηκε αρκετό κόπο για να έχω μία επαφή μαζί τους».

Να προσκομιστούν τα ρούχα του Άλκη ζήτησε η εισαγγελέας

Η εισαγγελέας της έδρας υπέβαλε αίτημα - το οποίο έγινε δεκτό - να προσκομιστούν ως «πειστήρια» τα ρούχα που φορούσε ο Άλκης κατά την δολοφονική επίθεση για να υπάρξει σύγκριση - αντιστοίχηση με τα τραύματα στο σώμα του. Όπως έγινε γνωστό, ο ρουχισμός φυλάσσεται στο Πρωτοδικείο.

Το δικαστήριο διέκοψε για λίγη ώρα τη διαδικασία και μετά την προσκόμιση των πειστηρίων η διαδικασία συνεχίστηκε.

