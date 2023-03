Πολιτική

Μηταράκης – Μπακογιάννης: μνημόνιο συνεργασίας μετά το κλείσιμο της δομής του Ελαιώνα

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και ο Δήμαρχος Αθηναίων, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας αναφορικά με την στήριξη του Δήμου Αθηναίων μετά το κλείσιμο της Δομής.

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Δήμου Αθηναίου, υπέγραψαν οι κ.κ. Νότης Μηταράκης και Κώστας Μπακογιάννης τη Δευτέρα 20 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και ο Δήμαρχος Αθηναίων, σε συνέχεια του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής της έκτασης της Δομής του Ελαιώνα, που είχε υπογραφεί στις 12 Δεκεμβρίου 2022 παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας αναφορικά με την στήριξη του Δήμου Αθηναίων μετά το κλείσιμο της Δομής.

Ο κ. Νότης Μηταράκης σημείωσε πως η κυβέρνηση και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, υλοποίησαν την δέσμευσή τους για αποσυμφόρηση της Αθήνας από τις δομές φιλοξενίας, καθώς και για το κλείσιμο του προγράμματος ΕΣΤΙΑ.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης δήλωσε: «Οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες θυμούνται την κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή του Ελαιώνα. Από τον Δεκέμβριο του 2022, όταν και παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, η έκταση της άλλοτε Δομής ανήκει πλέον στον Δήμο Αθηναίων. Πρόκειται για υλοποίηση μίας εκ των πολλών δεσμεύσεων που αναλάβαμε και φέραμε εις πέρας τα τελευταία τρία χρόνια στην διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Παράλληλα, κλείσαμε από τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ παραδίδοντας έτσι κενά διαμερίσματα τα οποία θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν σε προγράμματα παροχής στέγης σε νέους και νέες. Ο Ελαιώνας, σύμβολο μίας εποχής κρίσης στην μετανάστευση θα αποτελέσει πλέον σήμα εκκίνησης της αλλαγής σε ολόκληρη την περιοχή, με την έμπρακτη στήριξη και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Από την πλευρά του, ο κ. Μπακογιάννης, ευχαρίστησε τον Υπουργό για τη στενή και αποτελεσματική συνεργασία και ανέφερε: «Σιγά σιγά γυρίζουμε σελίδα. Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό κ. Νότη Μηταράκη και τους συνεργάτες του για την ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία. Αποδεικνύεται πως όταν υπάρχει ειλικρινής πολιτική βούληση, σχέδιο, επιμονή και υπομονή μπορούμε να κάνουμε απτά, μετρήσιμα και ορατά βήματα».

