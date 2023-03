Πολιτική

Τέμπη - Οικονόμου: Ο Τσίπρας προσπάθησε να μετατρέψει τον πόνο σε θέαμα για ακόμα μια φορά

«Πυρά» στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, με αφορμή την επίσκεψη του στο κέντρο τηλεδιοίκησης του σιδηροδρομικού σταθμού.

Παράλληλα, σχολίασε και τα όσα έγιναν στην πρώτη ημέρα συζήτησης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας σχετικά με την πορεία και την εξέλιξη των έργων της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση - σηματοδότηση των σιδηροδρόμων.

Ο κ. Οικονόμου, μετά τα όσα είπε ο Κώστας Καραμανλής, επανέλαβε ότι το 2019 ήταν λειτουργικό ένα ποσοστό της τάξης του 18% του έργου των σιδηροδρόμων και σήμερα είμαστε στο 75%.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν αρνήθηκε τις ευθύνες της, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση είπε ότι «εγώ τα έκανα όλα τέλεια». «Το ότι αναλάβαμε την ευθύνη σημαίνει μια παραίτηση ενώ εξηγήσαμε στον λαό σε τι κατάσταση παραλάβαμε το έργο», είπε ακόμα ο κ. Οικονόμου, προσθέτοντας «είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα και τα αίτια είναι πολλά. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στην δική μας δέσμευση».

Επίσης, επισήμανε ότι «υπήρχε τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης στην Λάρισα. Ο σταθμάρχης μπορούσε να γίνει χάραξη της γραμμής και να παρακολουθεί το τρένο για 7,5 χιλιόμετρα».



Στρέφοντας τα «βέλη» του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Οικονόμου είπε ότι προσπάθησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα.

«Θλιβερό αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας χθες. Γιατί για ακόμα μια φορά προσπάθησε να μετατρέψει τον πόνο σε θέαμα», είπε χαρακτηριστικά και αναρωτήθηκε «γιατί δεν πήγε εκεί που έγιναν τα περιστατικά; Γιατί δεν έκανε την κίνηση να πάει στον μοιραίο σταθμό».

«Παίζουμε με τις λέξεις και αυτό είναι επικίνδυνο» είπε ο κ. Οικονόμου και σημείωσε ότι «ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιοίκησης θα υπάρχει τον Σεπτέμβριο».

«Το ερώτημα είναι με τον υπάρχον σύστημα ο σταθμάρχης θα μπορούσε να είχε κάνει σωστά την δουλειά του;», ανέφερε ακόμα ενώ τόνισε ότι «αν η σύμβαση 717 είχε ολοκληρωθεί το δυστύχημα θα είχε αποφευχθεί».

Σχετικά με το θέμα της υποψηφιότητας του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή στις επερχόμενες εκλογές είπε ότι όλα είναι ανοικτά.

Για το πότε θα γίνουν εκλογές είπε ότι ο χρόνος πλησιάζει. «Ο πρωθυπουργός όταν πάρει τις αποφάσεις του θα τις ανακοινώσει. Έχει πει ότι θα γίνουν την άνοιξη στο τέλος της 4ετίας», υπογράμμισε.

