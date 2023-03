Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Πρωινή "επίσκεψη" του Εγκέλαδου στην Κρήτη. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμός μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νότια της Κρήτης, με επίκεντρο την Γαύδο.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 09:03 πρωί, με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 15 χλμ ανατολικά-νοτιοανατολικά της Γαύδου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 12 χλμ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

