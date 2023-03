Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Αμφιλοχία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αισθητή σε αρκετές περιοχές έγινε η δόνηση. Ποιο ήταν το μέγεθος του σεισμού και που εντοπίζεται το επίκεντρο.



Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:20 τα ξημερώματα της Τρίτης στην Αμφιλοχία.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα βόρεια, βορειοανατολικά της Αμφιλοχίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 17,8 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου ενώ υπήρξαν αναφορές και από την Πάτρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έκρηξη στην Κριμαία κατέστρεψε πυραύλους της Ρωσίας (εικόνες)

Δένδιας: Ελλάδα και Αλβανία απολαμβάνουν εξαιρετικές σχέσεις

Καιρός: βροχές και χιόνια την Τρίτη