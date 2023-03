Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Το μαχαίρι κάραμπιτ και η αντίδραση της μητέρα του

Συνεχίζεται η εξέταση της ιατροδικαστή στη δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Το μαχαίρι κάραμπιτ, τα πειράματα προσομοίωσης στο Εργαστήρι Ιατροδικαστικής σε χοιρινό και το ξέσπασμα της μητέρας του 19χρονου.

Για δεύτερη συνεχή μέρα καταθέτει στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης η ιατροδικαστής Λήδα - Καλλιόπη Κοβάτση με την εξέταση της οποίας συνεχίζεται η δίκη των 12 κατηγορούμενων για τη δολοφονία του 19χρονου 'Αλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του.

Μετά τα ματωμένα ρούχα του 'Αλκη και το δρεπάνι που επιδείχθηκαν χθες ως πειστήρια στο δικαστήριο, κατά την εξέταση της μάρτυρας - ιατροδικαστή, σήμερα επιδείχθηκε το μαχαίρι τύπου «κάραμπιτ» που χρησιμοποιήθηκε στην φονική επίθεση, για να διακριβωθεί εάν ταυτίζεται με τραύματα που διαπιστώθηκαν στα κάτω άκρα του αδικοχαμένου φοιτητή.

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι το συγκεκριμένο όπλο είναι συμβατό με τραύμα στον αριστερό μηρό του 19χρονου, το οποίο όμως - σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά εύρηματα - ήταν «επιπόλαιο». Όσον αφορά, το μοιραίο χτύπημα στο δεξί μηρό του 'Αλκη, ήδη από χθες η κ. Κοβάτση ανέφερε ότι δεν είναι συμβατό ούτε με το «κάραμπιτ» ούτε με το δρεπάνι.

Πειράματα προσομοίωσης στην Ιατροδικαστική του ΑΠΘ

Το «κάραμπιτ» (γυρτό μαχαίρι) βρέθηκε στο επίκεντρο της διαδικασίας κατά την υποβολή ερωτήσεων προς την μάρτυρα από την υπεράσπιση του 9ου κατηγορούμενου που φέρεται να το κρατούσε κατά την εκδήλωση της άγριας επίθεσης.

Μάλιστα, η κ. Κοβάτση αποκάλυψε ότι στο Εργαστήρι Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ έγιναν «πειράματα προσομοίωσης με ίδιο κάραμπιτ σε χοιρινό», όπως ανέφερε, για να διαπιστωθεί τί είδους πλήγματα μπορεί να επιφέρει το συγκεκριμένο όπλο, σε μία προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων και σύγκρισης με τα ιατροδικαστικά ευρήματα στη σορό του 19χρονου.

Η αντίδραση της μητέρας του 'Αλκη

Κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων ερωτήσεων υπήρξε αντίδραση από τη μητέρα του 'Αλκη, η οποία απευθυνόμενη στην υπεράσπιση είπε «το κατάλαβες, αυτό ήθελες, έτσι ήταν;».

Ερωτηθείσα για το δόλο των δραστών, η μάρτυρας απάντησε: «όταν κυκλοφορεί κανείς σαν "αστακός" εκτιμώ ότι δεν πάει για ψιλο- καβγαδάκι», ενώ επανέλαβε ότι στα πρόσφατα κρούσματα οπαδικής βίας που την απασχόλησαν ιατροδικαστικά, τα θύματα φέρουν χτυπήματα στα πόδια και στο κεφάλι, εκτιμώντας ότι υπάρχει «σχολή» από πίσω. «Το πρόβλημά μου είναι ότι στοχεύουν με χτυπήματα στο κεφάλι. Αυτό ισούται με ανθρωποκτόνο πρόθεση. Ο εγκέφαλος είναι το αρχηγείο του ανθρώπινου σώματος, είναι το πιο ευαίσθητο σημείο», επισήμανε.

Η δίκη συνεχίζεται με την εξέταση της ίδιας μάρτυρος.

