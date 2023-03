Κοινωνία

Εξέδιδαν 14χρονη από Ίδρυμα στην Αθήνα

Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση μαστροπείας και βιασμού με θύμα 14χρονη. Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη.

Σοκ προκαλεί η νέα φρικιαστική υπόθεση μαστροπείας και βιασμού με θύμα μία ανήλικη, την οποία άγνωστοι έπαιρναν από το Ιδρυμα στη Νέα Σμύρνη που διέμενε και την εξέδιδαν.

Τρεις άνδρες, ηλικίας 24, 25 και 29 ετών, έχουν συλληφθεί έως τώρα, ενώ αναζητείται ένας ακόμη, για τη σοκαριστική υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από αστυνομικές πηγές, η 14χρονη έφευγε τακτικά το τελευταίο διάστημα από τη δομή και επέστρεφε μόνη της μετά από πολλές ώρες.

Μια κοινωνική λειτουργός ενημερώθηκε από μια φίλη τής 14χρονης ότι η τελευταία είχε γνωρίσει έναν άνδρα και πήγαινε μαζί του. Η 14χρονη έφυγε πάλι το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής 19 Μαρτίου και επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας. Παράλληλα, η αδερφή της, ηλικίας 16 ετών, πήρε σε κάποια στιγμή το κινητό τηλέφωνο της 14χρονης και διαπίστωσε, ότι είχε συνομιλίες και ανταλλαγές μηνυμάτων με άνδρες. Στη συνέχεια, η κοινωνική λειτουργός ενημέρωσε σχετικά την ΕΛΑΣ που συνέλαβε τρία άτομα, τα οποία είχαν συναντηθεί με την ανήλικη σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Μεταξουργείου.

Η 14χρονη επέστρεψε στη δομή φιλοξενίας χθες το πρωί, Δευτέρα 20 Μαρτίου, αλλά στη συνέχεια εξαφανίστηκε και πάλι, ενώ έως αυτή την ώρα είναι άγνωστο πού βρίσκεται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές της ΕΛΑΣ, οι τρεις συλληφθέντες ισχυρίζονται ότι η 14χρονη πήγε με την θέλησή της μαζί τους.

Οι αστυνομικές έρευνες για την υπόθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

