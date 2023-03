Κοινωνία

Κολωνός - Μητέρα 12χρονης: Η συμπληρωματική απολογία και το αίτημα που υπέβαλε

Σε συμπληρωματική απολογία κλήθηκε από την ανακρίτρια της υπόθεσης η μητέρα της 12χρονης. Τι υποστήριξε.



Με αίτημα να κληθεί να καταθέσει στην ανακρίτρια η ψυχολόγος της ΕΛΑΣ που εξετάζει τη 12χρονη από τον Κολωνό, ώστε να πιστοποιήσει την αξιοπιστία του παιδιού που λέει ότι δεν έχει εμπλοκή η μητέρα του, προσήλθε σε συμπληρωματική απολογία η 37χρονη προσωρινά κρατούμενη για μαστροπεία σε βάρος της κόρης της.

Η μητέρα της 12χρονης, που είχε κληθεί σε συμπληρωματική απολογία από την ανακρίτρια της υπόθεσης, μετήχθη στο ανακριτικό γραφείο στις 09:00 ενώ διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 14:00 οπότε η κατηγορούμενη μεταφέρθηκε πίσω στις φυλακές όπου κρατείται από τον περασμένο Οκτώβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής απολογίας η 37χρονη δέχθηκε σειρά ερωτήσεων μετά από τα νέα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η δικαστική λειτουργός, τόσο από τις απολογίες νέων κατηγορουμένων που αναγνώρισε το κοριτσάκι όσο και από ευρήματα σχετικά με τις επικοινωνίες εμπλεκομένων.

Η υπεράσπιση της κατηγορουμένης φέρεται να υπέβαλε στη δικαστική λειτουργό αιτήματα προκειμένου να κληθεί να καταθέσει στην ανάκριση η ψυχολόγος της ΕΛΑΣ αλλά και η παιδοψυχολόγος που παρακολουθεί τώρα το παιδί. Στόχος της κατηγορουμένης, η οποία από την αρχή αρνείται ότι εμπλέκεται σε εκπόρνευση του παιδιού της, είναι -σύμφωνα με πληροφορίες- να βεβαιωθεί η αξιοπιστία της 12χρονης ως προς τον κατ'επανάληψη ισχυρισμό της ότι η μητέρα της δεν εμπλέκεται στην υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσής της.

Σε δηλώσεις του ο εκ των συνηγόρων της κατηγορουμένης Απόστολος Λύτρας ανέφερε: «Η μητέρα ζήτησε εξηγήσεις για λογαριασμό του παιδιού της. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι που έχει κατονομάσει η κόρη της ότι την έχουν κακοποιήσει να είναι εκτός φυλακής και η ίδια, όταν η 12χρονη κόρη της δεν έχει αναφέρει το παραμικρό για εκείνη, να βρίσκεται εντός φυλακής;».

