Μπόρις Τζόνσον: Στη δημοσιότητα τα επιχειρήματά του για τα κορονοπάρτι

Ο Μπόρις Τζόνσον έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα τον φάκελο των επιχειρημάτων του για τις δηλώσεις του σχετικά με τα «κορονοπάρτι» της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Τζόνσον, με σημερινή επιστολή του, παραδέχεται ότι η Βουλή των Κοινοτήτων παραπλανήθηκε από τις τοποθετήσεις που έκανε τον Δεκέμβριο του 2021 εντός του Σώματος σχετικά με τη συμμετοχή του στα λεγόμενα κορονοπάρτι. Ωστόσο υποστηρίζει πως οι δηλώσεις του έγιναν «καλή τη πίστει και με βάση αυτά που ειλικρινά ήξερα και πίστευα τότε», όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει. Παράλληλα σημειώνει πως δεν παραπλάνησε «εσκεμμένα ή απερίσκεπτα τη Βουλή» επισημαίνοντας ότι δεν θα μπορούσε ποτέ ούτε να διανοηθεί «πως μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο».

Η επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνεται σε ένα φάκελο 52 σελίδων που έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα και θα τον καταθέσει αύριο, Τετάρτη, στην Επιτροπή Ασυλίας της Βουλής των Κοινοτήτων όπου αναμένεται να απαντήσει και σε ερωτήσεις των μελών της.

Η εν λόγω επταμελής Επιτροπή έχει συσταθεί για να εξετάσει αν ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας προσπάθησε να «παραπλανήσει» την Βουλή, όταν ρωτήθηκε για την συμμετοχή του στα «κορονοπάρτι» της Ντάουνινγκ Στριτ και υποστήριξε πως «αγνοούσε ότι οι συγκεντρώσεις αυτές παραβίαζαν τους κανόνες» που είχε επιβάλει η κυβέρνηση του.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας έχει ήδη χαρακτηρίσει την διερεύνηση της υπόθεσης από την Επιτροπή «προκατειλημμένη». Εντός δε του υπερασπιστικού του φακέλου συμπεριλαμβάνονται μηνύματα που έλαβε από αρμόδιους αξιωματούχους, οι οποίοι τον διαβεβαίωναν πως οι συναθροίσεις στην Ντάουνινγκ Στριτ, εξαιρούνται καθώς πρόκειται για «εργασιακό χώρο».

Παρ' όλα αυτά, αν η Επιτροπή κρίνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός έπραξε με δόλο, θα τον παραπέμψει στη Βουλή των Κοινοτήτων, η οποία και θα αποφανθεί για την ποινή του.

Αν το Σώμα του επιβάλει ποινή 10 ή περισσότερων ημερών αναστολής των βουλευτικών του καθηκόντων, τότε θα προκληθούν ενδιάμεσες εκλογές για την βουλευτική του έδρα. «Θα είναι ένα γεγονός που θα επηρεάσει την πολιτική του καριέρα, καθώς ο ίδιος δεν έχει κρύψει την επιθυμία να επιστρέψει στο τιμόνι του Συντηρητικού κόμματος», σημειώνουν οι αναλυτές. Στην αντίθετη περίπτωση αναμένεται ο Μπόρις Τζόνσον να κάνει ολική επαναφορά στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής της χώρας, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις αναλυτών.

