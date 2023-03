Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Συνάντηση με τον Έντι Ράμα για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών, η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας και η προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στη συνάντηση της ΠτΔ με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας.

Τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας για την επίλυση των ανοικτών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των θαλασσίων ζωνών, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, όπως αρμόζει σε δύο δημοκρατικές, γειτονικές χώρες και μελλοντικούς εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την συνάντησή της με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η κυρία Σακελλαροπούλου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί σταθερό υποστηρικτή της ευρωπαϊκής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Αλβανία θα προχωρήσει στην ταχεία εκπλήρωση των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί, προκειμένου να καταστεί πλήρες μέλος τής ΕΕ.

Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων της γηγενούς Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία και χαρακτήρισε τα μέλη της ΕΕΜ και της αλβανικής κοινότητας στην Ελλάδα γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, ο Έντι Ράμα χαρακτήρισε την Ελλάδα παράδειγμα για όλους στην περιοχή και συνήγορο των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις φιλικές σχέσεις των δύο λαών και προσέθεσε ότι η συμφωνία παραπομπής του ζητήματος της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποδεικνύει τη βούληση Αλβανίας και Ελλάδας για την επίλυση των διμερών ζητημάτων. Συμφώνησε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη σημασία της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία και της αλβανικής κοινότητας στην Ελλάδα και τόνισε ότι οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών οφείλονται και σε αυτές.

Καταλήγοντας, ο Αλβανός πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης: Συμφωνία με τη Βαρβάκειο για την τιμή του μπακαλιάρου

Ενδοοικογενειακή βία: Την κακοποίησε, καταδικάστηκε και έφυγαν από τα δικαστήριο χέρι - χέρι

Άλκης Καμπανός: Το μαχαίρι κάραμπιτ και η αντίδραση της μητέρα του