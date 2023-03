Κόσμος

Σεισμός - Πακιστάν: Νεκροί από τα 6,5 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν (εικόνες)

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 44 τραυματίστηκαν στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα του Πακιστάν εξαιτίας σεισμού 6,5 βαθμών με επίκεντρο το Αφγανιστάν που σημειώθηκε χθες βράδυ, δήλωσε αξιωματούχος.

Τουλάχιστον 19 σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας του ισχυρού σεισμού, πρόσθεσε ο Άμπντουλ Μπασίτ, αξιωματούχος των αρχών της επαρχίας.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την πρωτεύουσα της Ινδίας, το Νέο Δελχί. Στο Μουζαφαραμπάντ, πρωτεύουσα του ελεγχόμενου από το Πακιστάν τμήματος του Κασμίρ – όπου περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον φονικό σεισμό του 2005 – κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους, κάποιοι κλαίγοντας και άλλοι ψάλλοντας στίχους από το Κοράνι, σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μια ακτίνα περίπου 1.000 χιλιομέτρων, σε οκτώ χώρες (Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ινδία, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν, Κιργιστάν και Τουρκμενιστάν), σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Στις 22 Ιουνίου του 2022, σεισμός 5,9 βαθμών στην επαρχία Πακτίκα του Αφγανιστάν είχε στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους και είχε αφήσει δεκάδες χιλιάδες άστεγους. Ήταν ένας από τους πιο φονικούς σεισμούς των τελευταίων δεκαετιών στο Αφγανιστάν.

