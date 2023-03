Κοινωνία

Υπόθεση μαστροπείας 14χρονης - Γιαννόπουλος: Είχαμε βγάλει τέσσερα 4 missing alert μέσα σε ένα χρόνο

Τι είπε ο πρόεδρος του "Χαμόγελου του Παιδιού" για την υπόθεση μαστροπείας της 14χρονης.



Για την υπόθεση μαστροπείας 14χρονης κοπέλας, η οποία ζούσε σε δομή στη Νέα Σμύρνη, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος.

Όπως είπε τόσο η 14χρονη όσο και οι αδερφή της είχαν φύγει αρκετές φορές από την δομή φιλοξενίας όπου ζούσαν. «Επίσημα βγάλαμε με εισαγγελικές εντολές τέσσερα 4 missing alert μέσα σε 1 – 1,5 χρόνο», σημείωσε ο κ. Γιαννόπουλος, ωστόσο τόνισε ότι έχουν ενημερωθεί ότι τα δυο κορίτσια έχουν φύγει από την δομή πάρα πολλές φορές.

Υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφύγουμε την στοχοποίηση του παιδιού, ώστε να μην επαναληφθούν όσα έγιναν με την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό.

Ο κ. Γιαννόπουλος τόνισε ότι «το τελευταίο διάστημα έχουμε 1 παιδί ανά δυο ημέρες που εξαφανίζεται», και το προφίλ αυτών των παιδιών είναι κορίτσια 13 με 14 ετών και Ελληνίδες.

Όπως είπε έφηβες κοπέλες, με την σύμφωνη γνώμη των γονιών τους, έκαναν προσομοίωση σε σάιτ γνωριμιών και αυτό που αποδείχτηκε ήταν ότι άνδρες προσπαθούσαν να ψαρέψουν ανήλικες κοπέλες.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο στα σπίτια φιλοξενίας που έχει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ζουν κορίτσια, και όπως είπε προσπαθούν να έχουν όρια και να μην βγαίνουν έξω ανεξέλεγκτα.

«Έχουν συμβεί γεγονότα και στο «Χαμόγελο του Παιδιού»», όπως ανέφερε, ωστόσο είπε ότι ειδοποιούν άμεσα την αστυνομία και την εισαγγελία .

Ο κ. Γιαννόπουλος έκανε λόγο για «Γολγοθά» που βιώνουν τα τελευταία χρόνια τα δυο κορίτσια, ενώ τέλος επισήμανε τον ρόλο της κοινωνική λειτουργού στην υπόθεση, η οποία όπως είπε ανίχνευσε το πρόβλημα και έγινε η κινητοποίηση.

