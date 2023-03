Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί από πλήγμα ρωσικών drone στο Κίεβο

Τι ανακοίνωσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Το ρωσικό Ναυτικό «απώθησε» επίθεση στην Κριμαία.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίσθηκαν από επίθεση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που πραγματοποιήθηκε την περασμένη νύκτα στην περιφέρεια του Κιέβου, στην Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση.

«Μια μη στρατιωτική εγκατάσταση υπέστη ζημιές έπειτα από νυκτερινή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιφέρεια του Κιέβου», η οποία προκάλεσε πυρκαγιά, πρόσθεσε η διοίκηση με ανάρτησή της στην εφαρμογή Telegram χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις, κυρίως για το πού πραγματοποιήθηκε το πλήγμα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, διασώστες εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν 16 από 21 ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σαχίντ που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια της νύκτας από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας.

Το ρωσικό Ναυτικό «απώθησε» επίθεση στην Κριμαία

Εν τω μεταξύ, το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό «απώθησε» σήμερα επίθεση με μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας στο λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που έχει προσαρτηθεί από τη Μόσχα, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πόλης.

«Ο Στόλος της Μαύρης Θάλασσας απώθησε επίθεση μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας εναντίον της Σεβαστούπολης», δήλωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ο κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, που έχει διοριστεί από τη Ρωσία. «Επιχείρησαν να διεισδύσουν στον κόλπο μας, οι ναύτες μας τους έριξαν με ελαφρά όπλα. Η αντιαεροπορική άμυνα έδρασε επίσης», πρόσθεσε.

«Συνολικά καταστράφηκαν τρία αντικείμενα», πρόσθεσε ο ίδιος διαβεβαιώνοντας πως «η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο». Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρξε κανένα θύμα και κανένα πολεμικό πλοίο δεν υπέστη ζημιές, όμως από τις εκρήξεις έσπασαν παράθυρα σε γειτονικές πολυκατοικίες.

«Επιχείρησαν να διεισδύσουν στον κόλπο μας, οι ναύτες μας τους έριξαν με ελαφρά όπλα. Η αντιαεροπορική άμυνα έδρασε επίσης εναντίον ενός αεροπορικού στόχου», πρόσθεσε.

Η Σεβαστούπολη είναι η βάση του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Μετά την έναρξη της επίθεσης της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας το Φεβρουάριο του 2022, η Κριμαία, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, υπήρξε επανειλημμένα στόχος επιθέσεων μη επανδρωμένων σκαφών.

