Υπόθεση μαστροπείας 14χρονης: Τι κατέθεσε η ανήλικη - Που εστιάζουν οι έρευνες

Θέμα χρόνου η σύλληψη ενός ακόμα ατόμου για την υπόθεση που έχει σοκάρει το πανελλήνιο. Που γνώρισε τον "Ταχίρ" η 14χρονη.



Τα κινητά τηλέφωνα και τα social media της 14χρονης, που έπεσε θύμα μαστροπείας, και των τριών συλληφθέντων για τη δυσώδη αυτή υπόθεση του 29χρονου "Ταχίρ", με αιγυπτιακή καταγωγή, που φέρεται να την εξέδιδε και δύο ακόμη ανδρών, ηλικίας 24 και 25 ετών, βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από αστυνομικές πηγές, είναι θέμα χρόνου η σύλληψη ενός ακόμη ατόμου με το όνομα "Ρουσλάν" που φέρεται να βίασε την ανήλικη, το βράδυ της περασμένης Κυριακής 19 Μαρτίου, σε ξενοδοχείο του Μεταξουργείου, με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους να βιντεοσκοπούν.

Μέσω της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, αλλά και των social media, οι αστυνομικοί αναμένεται να αντλήσουν πολύτιμα στοιχεία που θα "φωτίσουν" τις σκοτεινές πλευρές της υπόθεσης.

Η 14χρονη που έδωσε κατάθεση, παρουσία παιδοψυχολόγου, χθες το βράδυ, στις Αρχές από τη δομή του υπουργείου Δικαιοσύνης "Το σπίτι του παιδιού", στο Παλαιό Φάληρο και όχι στο ίδρυμα της Νέας Σμύρνης, όπου διέμενε μαζί με την 16χρονη αδελφή της, ήταν "σφιγμένη" και λιγομίλητη. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι γνωρίστηκε με τον "Ταχίρ" μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και στη συνέχεια ξεκίνησαν να συναντώνται. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ανήλικη, που είναι ακόμα φοβισμένη, θα πει περισσότερα στη συνέχεια.

Για τβ μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου. «Αυτό που μας βοήθησε να αναλάβουμε δράση ήταν μια κοινωνική λειτουργός», τόνισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε ότι «η καταγγελία ότι άνθρωποι περίμεναν το παιδί έξω από την δομή δεν είχε φτάσει στην Αστυνομία».

Στην εκπομπή μίλησε και ένας υπάλληλος από το ξενοδοχείο, όπου φέρεται να πήγαιναν το κορίτσι οι μαστροποί. Είπε μεταξύ άλλων ότι είχε δει το κορίτσι στο ξενοδοχείο, ωστόσο ανέφερε ότι δεν είχε καταλάβει ότι ήταν ανήλικη, καθώς ήταν βαμμένη, με ψηλοτάκουνα και ύψος 1.70. «Σοκαριστήκαμε όταν ακούσαμε την ηλικία του παιδιού» είπε και ανέφερε ότι στην συνέχεια προσπάθησαν να βοηθήσουν.





πρόεδρος του "Χαμόγελου του Παιδιού" Κώστας Γιαννόπουλος, ανέφερε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ότι τόσο η 14χρονη όσο και οι αδερφή της είχαν φύγει αρκετές φορές από την δομή φιλοξενίας όπου ζούσαν. «Επίσημα βγάλαμε με εισαγγελικές εντολές τέσσερα 4 missing alert μέσα σε 1 – 1,5 χρόνο», σημείωσε ο κ. Γιαννόπουλος, ωστόσο τόνισε ότι έχουν ενημερωθεί ότι τα δυο κορίτσια έχουν φύγει από την δομή πάρα πολλές φορές.