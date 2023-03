Πολιτική

Μύκονος - Μητσοτάκης: μέτρα και έλεγχοι μετά τον ξυλοδαρμό αρχαιολόγου

“Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Η κατάσταση αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα”, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Μαξίμου

Σύσκεψη με αντικείμενο ζητήματα της Μυκόνου, στον απόηχο του ξυλοδαρμού αρχαιολόγου πυο διαπίστωσε πολεοδομικές παραβάσεις, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δεν νοείται να υπάρχει ένα νησί στο οποίο κάποιοι θεωρούν ότι είναι υπεράνω του νόμου. Αυτή η κατάσταση αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα», τόνισε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της σύσκεψης, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν παρεμβάσεις σε δύο επίπεδα: σε πολεοδομικό επίπεδο και στο επίπεδο της αστυνόμευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε η μετάβαση στη Μύκονο, την ερχόμενη εβδομάδα, μικτού κλιμακίου από Επιθεωρητή Δόμησης, Επιθεωρητή Περιβάλλοντος και την Οικονομική Αστυνομία, προκειμένου να ελεγχθούν όλες οι καταγγελίες για πολεοδομικές παραβάσεις και να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα, ενώ με διάταξη που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή αναστέλλεται η οικοδόμηση στο νησί σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Αποφασίστηκε επίσης η σημαντική ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας, ειδικά σε συγκεκριμένους τομείς όπου παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για Θέματα Αυτοδιοίκησης Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς, ο Υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, ο Υφυπουργός αρμόδιος για την Αντεγκληματική Πολιτική Λευτέρης Οικονόμου, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος.

Σοκ προκαλεί η εικόνα και οι καταγγελίες του αρχαιολόγου

Οι Αρχές καλούνται να βάλουν «φρένο» στο πολεοδομικό όργιο στην Μύκονο, μετά την επίθεση στον άτυχο αρχαιολόγο που έκοψε πολεοδομικές άδειες. Μια νέα καταγγελία που ήρθε στο φως, αφορά συνεργάτιδα του Μανώλη Ψαρρού, η οποία δέχθηκε απειλητικά sms από «πακιστανικό» τηλέφωνο. Το μήνυμα ήταν υβριστικό και απειλητικό για την ίδια και την οικογένειά της.

Ο Σύλλογος Αρχαιολόγων ζήτησε από τις Αρχές να λάβουν μέτρα προστασίας για την συνάδελφό τους και την οικογένειά της, ενώ και οι ίδιοι οι υπάλληλοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων φοβούνται για τη σωματική τους ακεραιότητα.

Η εικόνα του χτυπημένου αρχαιολόγου, προκαλεί σοκ και οργή. Η φωτογραφία-ντοκουμέντο με τον Μανώλη Ψαρρό, αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων που έχει υπό την εποπτεία του τα ζητήματα της Μυκόνου δημοσιεύτηκε από την Daily Telegraph. Όπως αναφέρει η Telegraph «οι εργολάβοι ακινήτων στο ελληνικό νησί της Μυκόνου κατηγορούνται ότι διέταξαν “επαγγελματικό” χτύπημα σε αρχαιολόγο, ο οποίος διαπίστωσε ότι είχαν παραβιάσει αυστηρούς νόμους για την προστασία ιστορικών χώρων».





