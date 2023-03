Πολιτισμός

Μύκονος: Αρχαιολόγος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού

Άγνωστοι του έστησαν καρτέρι. Από την επίθεση υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς. Για εγκληματική επίθεση κάνει λόγο ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων.



Δύο άγνωστοι έστησαν καρτέρι σε αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τον ξυλοκόπησαν άγρια, ενώ επέστρεφε στο σπίτι του.



Από την επίθεση υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και κάταγμα στη μύτη. Οι δράστες τον άφησαν αιμόφυρτο και λιπόθυμο στο σημείο και εξαφανίστηκαν.

"Ο Δήμος Μυκόνου και η τοπική μας κοινωνία σέβεται, εμπιστεύεται και τιμά τους δημόσιους λειτουργούς του νησιού. Η εγκληματική και ανοίκεια επίθεση σε υπάλληλο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων με τοπική αρμοδιότητα τη Μύκονο, μας έχει συγκλονίσει όλους. Ελληνική Αστυνομία και αρμόδιες αρχές της Δικαιοσύνης οφείλουν να λειτουργήσουν άμεσα, να συλλάβουν και να τιμωρήσουν παραδειγματικά τους δράστες. Θερμές ευχές για ταχεία ανάρρωση", αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων με εκτενή ανακοίνωσή του τονίζει ότι πρόκειται για εγκληματική επίθεση που σχετίζεται με τις υποθέσεις που διαχειρίζεται ο συνάδελφός τους και καυτηριάζει το γεγονός της απουσίας δηλώσεων από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, αφενός για να φτάσει η έρευνα της ΕΛΑΣ στους αυτουργούς, φυσικούς και ηθικούς, αφετέρου για να καταδικάσει δημόσια τις πρακτικές άμεσου ή έμμεσου εκφοβισμού σε αρχαιολόγους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων:

"Την Τρίτη 7/3 συνάδελφός μας αρχαιολόγος και μέλος του Συλλόγου έπεσε θύμα ξυλοδαρμού την ώρα της επιστροφής από τη εργασία του, με σκοπό την πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Ο συνάδελφος νοσηλεύεται με βαριά τραύματα. Μέχρι στιγμής φαίνεται να έχει αποφύγει τον κίνδυνο για μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία του. Υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι το επαγγελματικό μαφιόζικο χτύπημα σχετίζεται άμεσα με υποθέσεις που χειρίζεται στο πλαίσιο των καθηκόντων του. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει ήδη επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές, συνδέοντας τον ξυλοδαρμό με τις υποθέσεις αυτές και έχει καταθέσει στοιχεία.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η εφαρμογή των διατάξεων του Αρχαιολογικού Νόμου και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι το καθήκον όλων μας, πλήττει τα συμφέροντα όσων θέλουν να κερδοσκοπούν εις βάρος του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, οι οποίοι αντιδρούν με διάφορους τρόπους και πιέσεις. Γνωρίζουμε ότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία, οι επιστήμονες που την υπηρετούν και οι διατάξεις που “ενοχλούν” βρίσκονται διαχρονικά στο στόχαστρο οικονομικών και πολιτικών παραγόντων. Έχουμε υποστεί τις άμεσες ή έμμεσες πιέσεις και συγκαλυμμένες απειλές για να μην κάνουμε με ευσυνειδησία τη δουλειά μας.

Εισπράττουμε τις επιπτώσεις του μνημονιακού ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας, της απουσίας πολιτικής βούλησης ελέγχου στην κερδοσκοπική έκρηξη της οικοδομικής και κτηματικής αγοράς, του περιορισμού των δημοσίων υπηρεσιών προς όφελος των οικονομικών συμφερόντων, που συγκροτούν την ουσία αυτού που παρουσιάζεται ως “ανάπτυξη”. Ηθικός αυτουργός σε όλα τα παραπάνω είναι, δυστυχώς, η ίδια η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, που πρώτη έχει στοχοποιήσει με τις δηλώσεις και τη στάση της τους επιστήμονες και τους άλλους υπαλλήλους της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, έχει λοιδορήσει το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και εξυπηρετεί οικονομικά συμφέροντα έναντι της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μόλις τον περασμένο μήνα, άλλωστε, με το Ν. 5021/2023, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, εναρμονιζόμενη με τις πιέσεις οικονομικών παραγόντων των Κυκλάδων, νομοθέτησε για την αλλαγή της σύνθεσης ειδικά του Τοπικού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να μην αποτελείται από αρχαιολόγους η πλειοψηφία στο Συμβούλιο που κρίνει θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχαιοτήτων! Δεν μας φοβίζουν, μας εξοργίζουν!

Αν το μήνυμα ήταν να φοβηθούμε, τότε σε λάθος αποδέκτη το απηύθυναν. Οι μαχόμενοι αρχαιολόγοι και συναφείς επιστημονικοί κλάδοι θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τις αρχαιότητες ως δημόσιο αγαθό, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τον Αρχαιολογικό Νόμο.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων απαιτεί:

Η αστυνομική και εισαγγελική έρευνα να επεκταθεί στις υποθέσεις που χειριζόταν ο συνάδελφος και να βρεθούν οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης και οι εντολείς τους

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ να προβεί άμεσα σε δηλώσεις και ενέργειες που θα αποδεικνύουν ότι επιδιώκει να φτάσει η έρευνα στους πραγματικούς εντολείς της επίθεσης

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ να καταδικάσει δημόσια τις πρακτικές άμεσου ή έμμεσου εκφοβισμού που ασκούνται στους αρχαιολόγους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σε όλη τη χώρα.

Η Τοπική αυτοδιοίκηση και οι φορείς των επαγγελματιών να καταδικάσουν άμεσα και έμπρακτα τις ενέργειες άμεσου ή έμμεσου εκφοβισμού που υφίστανται οι αρχαιολόγοι

Να σταματήσει τώρα η απαξίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Τη Δευτέρα 13/3/2023 στη 1 μμ ο ΣΕΑ θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή συνέντευξη τύπου για το θέμα και θα εξαγγείλει τις ενέργειες και τις δράσεις στις οποίες θα προβεί το σώμα των αρχαιολόγων, ενωμένο, απέναντι στους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς των επιθέσεων."

Μενδώνη: Δεν ανεχόμαστε παραβατικές συμπεριφορές σε βάρος υπαλλήλων μας





Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΥΠΠΟΑ, «η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού εκφράζει την θερμή της συμπαράσταση στον αρχαιολόγο Μανώλη Ψαρρό, ο οποίος έπεσε θύμα άνανδρης επίθεσης και δηλώνει ότι το υπουργείο : α) δεν ανέχεται καμία παραβατική συμπεριφορά από όπου κι αν προέρχεται σε βάρος υπαλλήλων του κατά την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους και β) θα συνδράμει με κάθε πρόσφορο τρόπο, προκειμένου οι αρμόδιες Αρχές να διαλευκάνουν την συγκεκριμένη υπόθεση και να τιμωρηθούν οι ένοχοι».