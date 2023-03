Υγεία - Περιβάλλον

Το Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων στον Πειραιά - Οι δωρεάν υπηρεσίες που παρέχει

Το πρώτο Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων εγκαινιάστηκε στον Πειραιά, από την υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη.

Το Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων περιλαμβάνεται στις δομές οι οποίες υλοποιούνται από το υπουργείο Υγείας με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΕΛΛΑΔΑ 2.0, σε συνεργασία με την Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΠΣΑΕΕ).

Στη νέα δομή, οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ευεξίας, την αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης και του εργασιακού στρες, την ανάπτυξη επαγγελματικής προσαρμοστικότητας και ανθεκτικότητας, την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την καταπολέμηση της εργασιακής ανασφάλειας, την επανένταξη στην εργασία, την επαγγελματική ανάπτυξη και συμβουλευτική για αλλαγές σταδιοδρομίας, την επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή ευάλωτων ομάδων και την αντιμετώπιση του εργασιακού εκφοβισμού, του mobbing και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία. Επιπλέον, η δομή θα παρέχει εξειδικευμένες δράσεις υποστήριξης των ναυτικών μέσω διαδικτύου. Παράλληλα, το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό θα πραγματοποιεί και δράσεις στους χώρους εργασίας των εργαζομένων.

Το Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων στον Πειραιά στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα η οποία αποτελείται από δύο ψυχολόγους, δύο κοινωνικούς λειτουργούς, δύο συμβούλους απασχόλησης, έναν ψυχίατρο και έναν επισκέπτη υγείας και θα λειτουργεί δωρεάν για τους πολίτες κατόπιν ραντεβού, τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.

Το Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων στον Πειραιά, είναι η πρώτη δομή που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης κι ακολούθως θα περάσει στον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας, ανέφερε κατά την τέλεση των εγκαινίων η κ. Ράπτη. Όπως είπε, εντάσσεται σε διακριτό άξονα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία που έχει εκπονήσει το υπουργείο Υγείας με ορίζοντα δεκαετίας και έχει εγκριθεί από την Βουλή.

