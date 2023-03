Κοινωνία

Εφετείο Αθηνών: Βίντεο - ντοκουμέντο από την αιματηρή επίθεση

Οι αστυνομικοί θεωρούν πως πρόκειται για οπαδικό κίνητρο. Τι δείχνει βίντεο - ντοκουμέντο του ΑΝΤ1 από την επίθεση.

Του Κώστα Τάτση

Ενέδρα θανατου έξω από το εφετείο, μπροστά στα μάτια δεκάδων αστυνομικών. Στο βίντεο ντοκουμέντο λίγα δευτερόλεπτα μετά την θρασύτατη επίθεση διακρίνεται ο 24 χρονος που μαχαιρώθηκε από ομάδα 15-20 νεαρων

Λίγο μετά τις 11 το πρωί οδός Λουκάρεως έξω από το εφετείο μία ομάδα νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εντοπίζει τον εικοσιτετράχρονό που πήγαινε στο δικαστήριο ως κατηγορούμενος αρχίζει να τον χτυπά με μπουνιές και κλωτσιές ενώ Δευτερόλεπτα αργότερα κάποιος από την παρέα βγάζει ένα μαχαίρι και το τραυματίζει στο μηρό.

"Αίμα ποτάμι προσπαθήσαμε να το σταματήσουμε" είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Μόλις 15 μέτρα από το σημείο της επίθεσης βρίσκεται μία κλούβα της αστυνομίας με διμοιρία τον ματ. Οι αστυνομικοί κάνουν χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης αλλά και χημικών προκειμένου να απομακρύνουν τους νεαρούς





"Είδαν την διμοιρία και σταμάτησαν" είπε δημοσιογράφος και αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης, ενώ ένας ιδιοκτήτης πάρκινγκ είπε πως " έτρεχαν φορώντας μασκες και εξαφανίστηκαν".

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα με τέσσερις άνδρες και ύστερα από έλεγχο βρήκαν μέσα στο αυτοκίνητο ρόπαλα και κοντάρια οδήγησαν τους άνδρες ηλικίας 19 έως 36 ετών στην αστυνομική διεύθυνση Αττικής όπου λίγο αργότερα τους συνέλαβαν

Ο Προέδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών δήλωσε πως "Είναι αδιανόητο σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης πλησίον και του Αρείου Πάγου και της ΓΑΔΑ να διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές. Δεν πρέπει να θρηνήσουμε ξανά θύματα, για να επαναληφθούν όσα τραγικά ζούμε τις τελευταίες μέρες"

Αστυνομικοί με γνώση της υπόθεσης θεωρούν ότι πρόκειται για ένα προσχεδιασμένο επεισόδιο που σχετίζεται με οπαδική βία καθώς παράλληλα στο εφετείο θα διεξάγονταν σήμερα δικη για οπαδικό επεισόδιο του 2019 στο Ίλιον, η οποία τελικά αναβλήθηκε.

