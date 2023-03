Πολιτική

Τέμπη - Μιχάλης Παπαδόπουλος στον ΑΝΤ1: Tο σύστημα κεντρικής τηλεδιοίκησης θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο (βίντεο)

Τι ανέφερε ο υφυπουργός Mεταφορών για τα συμπεράσματα της επίσκεψής του στη Λάρισα.

Το σταθμαρχείο Λάρισας, εκεί όπου το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, φέρονται να εκτυλίχθηκαν σοβαρές παραλείψεις που οδήγησαν και στην τραγωδία με τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, επισκέφτηκε τη Δευτέρα (20/3) ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Ο κ. Παπαδόπουλος έκανε λόγο για παραπληροφόρηση σχετικά με το «κέντρο τηλεδιοίκησης», ενώ από την πλευρά του ο σταθμάρχης Λάρισας υποστήριξε ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση και όλα λειτουργούσαν σε τοπικό επίπεδο.

Ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος μίλησε την Τετάρτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. "Ο λόγος της επίσκεψής μου στη Λάρισα ήταν οι αντικρουόμενες απόψεις που ακούγονται" ενώ σχετικά με το τι σημαίνει τελικά τηλεδιοίκηση ο ίδιος απάντησε πως "τηλεδιοίκηση είναι οτιδήποτε λειτουργεί από ένα μέτρο απόσταση και πάνω και παρότι οι σταθμάρχες το ονομάζουν πίνακα χειρισμού είναι τηλεδιοίκηση"

Όπως ο ίδιος είπε" Εάν το μοιράιο βράδυ είχε γίνει αυτόματη χαραξη δεν θα έμπαινε το τρένο στη γραμμή καθόδου".

Όσο για τα άδεια πρώτα βαγόνια που παρουσιάστηκαν σήμερα στον προαστιακό - πρώτη μέρα λειτουργίας του μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη ο ίδιος τόνισε πως "είναι λογικό ο κόσμος να φοβάται, κάνουμε ό, τί μπορούμε για να νιώσουν όλοι ασφάλεια και το σύστημα κεντρικής τηλεδιοίκησης θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο".





