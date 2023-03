Τοπικά Νέα

25η Μαρτίου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Θεσσαλονίκη για την παρέλαση

Αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 24 και 25 Μαρτίου για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη Θεσσαλονίκη στις 24 και 25 Μαρτίου λόγω διεξαγωγής της παρέλασης, στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου από τις 15.00 και μέχρι τη λήξη της παρέλασης της 25ης Μαρτίου δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση, στους παρακάτω δρόμους: Στρατηγού Κακαβού, Αθαν. Σουλιώτη, στο τμήμα της από την οδό Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Κακαβού, στο πάρκινγκ, που βρίσκεται όπισθεν της εξέδρας των επισήμων επί της οδού Σουλιώτη, Καλλιδοπούλου, στο τμήμα της από οδό Σουλιώτη μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου, Καραϊσκάκη, στο τμήμα της από Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Το Σάββατο 25 Μαρτίου από τις 03.00 μέχρι και τη λήξη της παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση στους δρόμους, Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, 30ης Οκτωβρίου, Λεωφ. Στρατού, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Καυτανζόγλου, Ανώνυμη Οδό ανατολικά της πλατείας Ηλεκτρικής, που ενώνει τη Β.Γεωργίου με τη Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου, Νικολάου Γερμανού, Ερμού, στο τμήμα της από την οδό Καρόλου Ντηλ έως την οδό Αγίας Σοφίας.

Το Σάββατο 25 Μαρτίου από τις 07.00 θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στις οδούς, Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου, 30ης Οκτωβρίου, Καλλιδοπούλου, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου, Στρατηγού Κακαβού, Αθαν. Σουλιώτη, στο τμήμα της από την οδό Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Κακαβού, Λεωφ. Στρατού, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Καυτανζόγλου, Καραϊσκάκη, στο τμήμα της από Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου, Νικολάου Γερμανού.

Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, διακοπές της κυκλοφορίας θα γίνουν και στους γύρω δρόμους. Ανάλογα μέτρα τροχαίας θα ληφθούν και σε άλλους Δήμους και Κοινότητες του Νομού Θεσσαλονίκης όπου θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις.

