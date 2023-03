“The 2Night Show” - Γιαννιάς: με τη σύζυγό μου είμαστε 20 χρόνια μαζί (βίντεο)

Life

Ο Γιώργος Γιαννιάς, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την εκπομπή "The 2Night Show" για την καριέρα του στο τραγουδι, την οικογένειά του και για τον κουμπάρο του, Χρήστο Μενιδιάτη.

Καλεσμένος στην εκπομπή "The 2 Night Show" βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο Γιώργος Γιαννιάς.

Ο τραγουδιστής, παραχώρησε μια συνέντευξη "απο καρδιάς" στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σύζυγό του και την οικογένειά του, αλλά και τον κουμπάο του, Χρήστο Μενιδιάτη.

"Τα παιδιά μου είναι 6 ετών Στέφανος και 4 ο Αντώνης, ο οποίος έχει και γενέθλια σήμερα που μιλάμε" ανέφερε αρχικά ο τραγουδιστής.

Στην συνέχεια μίλησε για την σύζυγό του λέγοντας: "Είναι μια χαρά η Ελευθερία, μου είχες πει να μην την αλλάξω, την άφησα εκεί, η Ελευθερία μας είναι πάντα εκεί. Έχουν περάσει και πολλά χρόνια. Είμαστε 20-21 χρόνια μαζί. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει επικοινωνία…Βγάλε και κάνα χωρισμό από τα on – off που είχαμε, παντρεμένοι όμως είμαστε 7 χρόνια".

Παράλληλα, ο Γιώργος Γιαννιάς αναφερόμενος στον Χρήστο Μενιδιάτη, ο οποίος τον πάντρεψε είπε με χιούμορ: "Είναι η πρώτη φορά που έκανε κάτι και δεν "χάλασε", δεν είναι και τόσο γουρλής".

